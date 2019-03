Internasjonale medier valfarter til Kristiansund etter Solskjær-ansettelsen

Torsdag formiddag kom nyheten om at Ole Gunnar Solskjær fikk den permanente managerjobben i Manchester United. Nordmannen signerte en treårskontrakt med «de røde djevlene».

Solskjær har allerede vunnet 14 av 19 kamper som manager for klubben, før han fikk jobben permanent torsdag. Solskjærs hittil store suksess har satt hjembyen hans, Kristiansund, skikkelig på kartet.

– Vi er veldig stolt av at Ole Gunnar, som kommer fra en liten by med 24 tusen mennesker, har blitt manager for verdens mektigste fotballklubb, sier ordfører i Kristiansund, Kjell Neergaard.

Fikk mediebesøk fra Saudi-Arabia og Israel

– Det har vært en enorm interesse for Kristiansund etter Solskjær-ansettelsen. Vi har blant annet hatt besøk av arabisk, israelsk og britisk TV. Akkurat hvor mange som har reist til byen vår for å lage ulike reportasjer, aner jeg ikke, forteller Neergaard.

TERJE SVAAN

Neste uke skal Neergaard selv stille opp i et BBC-intervju, der han skal vise den britiske statskanalen rundt om i byen.

– BBC kommer på onsdag. De ønsker å ta en kikk rundt om i byen, se hvor Ole Gunnar bor og har vokst opp, spesielt med tanke på hvilke fotballbaner han har spilt på. Det er slike ting de fleste mediene ønsker å se når de kommer hit, forklarer ordføreren, som ifølge seg selv har spilt mye fotball sammen med United-manageren opp gjennom årene.

– Vi vokste opp 200 meter unna hverandre, og jeg har kjent ham hele livet. Jeg er et par år eldre, så jeg møtte ham flere ganger på fotballbanen. Jeg var midtstopper og fikk derfor møte ham som spiss. Man kunne se helt fra ung alder at han hadde noe spesielt, forteller han.

Rui Vieira / TT NYHETSBYRÅN

– Bestilt charterfly til Manchester

Neergaard er ikke i tvil om den positive innvirkningen Solskjærs nye managerjobb i Manchester United har hatt for byen.

– Det har gitt oss en kjempestor boost. Vi har vært gjennom tøffe perioder her, da vi mistet fødeavdelingen til Molde, samt situasjonen med Viking Sky. Men dette er med på å skape en utrolig stor optimisme i byen. Kristiansund blir satt på kartet, sier han.

Fredag 10. mai skal Neergaard reise sammen med 190 andre kristiansundere over til Manchester på et innleid charterfly. De skal se United-Cardiff på søndagen.

– Jeg er sikker på at vi kunne fylt opp fem charterfly, det er så stor interesse. Det er folk i breddemiljøet fra fotballen som skal reise over sammen med oss. Jeg har ikke snakket med Ole Gunnar enda, men jeg håper han har tid til å møte oss før kampen, sier Neergaard.

– Intens medieinteresse

Ordfører i Molde, Torgeir Dahl, sier det ikke har vært like stor interesse i byen deres som i Kristiansund.

– Men jeg tipper det har vært veldig mange besøk oppe på stadion, sier Dahl.

Det har han helt rett i, skal vi tro Molde FKs administrerende direktør, Øystein Neerland.

– Det har vært intens interesse fra mediene, også internasjonalt. Her har det vært mange besøk, mest fra britiske medier, men også veldig mange andre land. Vi har hatt flere titalls besøk, forteller Neerland.

Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

– Folk vil vite hvordan han var som spiller og trener her, hvordan han er som person og hvordan det er å jobbe med ham, legger Neerland til.

– Hvordan har Solskjær-ansettelsen i United vært for dere i Molde?

– Vi mistet jo hovedtreneren vår, men selvfølgelig unner vi ham drømmejobben. Molde blir nevnt i mange sammenhenger nå, for oss og norsk fotball er dette veldig bra, sier han.