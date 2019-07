Aftenposten-undersøkelse: Magnus Carlsen kan få trøbbel med å få gjennom Kindred-avtalen

Det kommer frem av en spørreundersøkelse Aftenposten har sendt ut til samtlige sjakklubber i Norge. På sjakkongressen i Larvik søndag 7. juli kan det, ifølge sjakkforbundet, maksimalt møte 283 stemmeberettigede delegater.

Der vil et samlet Sjakk-Norge avgjøre om forbundet skal inngå den mye omstridte Kindred-avtalen eller ikke.

Spillselskapet Kindred er villig til å legge 50 millioner kroner på bordet for å sponse sjakkforbundet. I den foreslåtte avtalen ligger det at sjakkforbundet skal fremme selskapets fremstøt om innføring av en lisensmodell for internettbasert pengespill i Norge.

I dag har Norsk Tipping og Norsk Rikstoto enerett på å drive slik spillaktivitet i Norge.

84 av 129 klubber har svart

Det er denne avtalen det skal stemmes over søndag.

I Aftenpostens undersøkelse har klubbene fått anledning til å svare på om de skal på kongressen, hvor mange delegater de sender og hva de vil stemme i Kindred-spørsmålet.

84 av de 129 stemmeberettigede klubbene har enten svart på undersøkelsen, eller flagget sitt standpunkt på egne hjemmesider.

Fakta: Dette er Kindred-avtalen * Kindred er et bettingselskap som blant annet står bak internettspillgiganten Unibet. * 7. juli skal sjakkongressen stemme over om de ønsker å inngå en avtale med selskapet som sin hovedsamarbeidspartner. * Avtalen innebærer blant annet at forbundet må delta på konferanser og arrangementer hvor de skal fremme en lisensmodell i Norge. * Kindred vil bidra med 50 millioner i sponsormidler over fem år til sjakkforbundet om avtalen inngås. * Magnus Carlsen er for at avtalen skal inngås, men møter motbør i flere deler av Sjakk-Norge.

Flertall på «nei»-siden

Kongressen blir den største i sjakkforbundets historie. Fra 2001 til 2018 har tallet på delegater variert fra rundt 40 til 80 stykker. For to år siden kom den foreløpige rekorden med 87 delegater.

Ifølge Aftenpostens opplysninger vil det søndag dukke opp minst 177 delegater i Framhallen i Larvik. 15 klubber velger ikke å delta på kongressen.

Av de 177 Aftenposten har gjort rede for, er det et flertall på «nei»-siden, altså imot Kindred-avtalen, med 78 stemmer. På «nei»-siden finner man blant annet de to største klubbene før Offerspill ble opprettet: Oslo Schakselskap og Sjakklubben Stjernen.

Magnus Carlsens klubb, Offerspill, ble opprettet med et mål om å innføre Kindred-avtalen. Med sine 1021 medlemmer har de rett på 41 delegater i kongressen. Aftenposten får oppgitt fra representanter i Offerspills styre at det går mot fulltallig oppmøte fra klubben.

Men responsen fra resten av Sjakk-Norge har uteblitt. Kun 18 stemmer til er på «ja»-siden. Dermed teller de som er for Kindred-avtalen kun 59 delegater, ifølge vår undersøkelse.

Carina Johansen / NTB scanpix

Fakta: Slik var spørreundersøkelsen 1. Skal dere stille på kongressen 7. juli? 2. Om så, med hvor mange delegater? 3. Vil dere stemme ja eller nei til Kindred-avtalen?

Fakta: Slik har klubbene svart Antall klubber som har svart: 84 Antall klubber som ikke svart: 45 Ja til Kindred-avtalen: 59 delegater Nei til Kindred-avtalen: 78 delegater Frie delegater (som så langt ikke har flagget mening): 40 Usikker på deltagelse: 11 Stiller ikke: 15

Frie delegater avgjør valget

Men flere klubber Aftenposten har snakket med, har enten ikke bestemt seg for endelig standpunkt, eller sender såkalte «frie delegater». Disse delegatene kan selv bestemme hva de vil stemme, og Aftenposten vet ikke hva de vil stemme. Disse utgjør 40 stemmer.

For at Carlsen skal få igjennom sitt ønske om Kindred-avtalen, må «ja-siden» sanke hele 30 stemmer fra de frie delegatene.

Hver av de 14 kretsene i Sjakk-Norge har også en stemme hver. Ekstra stemmer kan også komme fra noen av de klubbene som ikke har svart på Aftenpostens undersøkelse.

– Den mest betente saken i forbundets historie

NRKs sjakkekspert Torstein Bae har vært sikker på at Kindred-avtalen vil gå igjennom om Offerspill fikk stemmerett i kongressen. Derfor var han overrasket da han fikk fremlagt tallene fra Aftenpostens undersøkelse.

– Det tyder på meget sterkere mobilisering enn det jeg har antatt. Når det er så høye tall må det tilsi at det er en del som tar turen store distanser for å delta på dette møtet, sier han.

Han beskriver at hele saken har slått ned som en «bombe» i det norske sjakkmiljøet, og at debatten til tider har bestått av to sterke fronter.

Dan P. Neegaard

– Mange har meldt seg på, og mange klubber har kommet med sine synspunkter og betraktninger. Det er blitt en sak hvor de færreste står på sidelinjen. Det er ikke noe tvil om at det er en opprivende sak med sterke følelser på begge sider.

Sist fredag skrev VG at om kongressen stemmer ja til Kindred-avtalen, kan man ende opp med et nytt protestforbund. Bae håper at forbundet klarer å stå samlet uansett utfall.

– Forbundet har stått siden 1914, så vi får tro at dette ikke vil rokke ved det heller. Men det er nok den mest betente saken i forbundets historie.

Aftenposten har forelagt opplysningene i denne artikkelen til Magnus Carlsens far, Henrik Carlsen. Team Carlsen ønsker ikke å kommentere undersøkelsen.