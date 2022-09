De Souza senket Vidar

Jefferson de Souza sto for den avgjørende scoringen da Brodd slo Vidar 1-0 i 3. divisjon, Avdeling 3 i fotball for menn torsdag. Vidar avga poeng for første gang siden 18. juli.

