Gündogan-dobbel senket byrivalen i FA-cupfinalen – trippeldrømmen lever for Manchester City

LONDON (VG) (Manchester City – Manchester United 2–1) To volleyscoringer av Ilkay Gündogan sikret Manchester City FA-cuptrofeet i den historiske derbyfinalen mot Manchester United. De er nå én finale unna å kopiere rivalenes trippelbragd.

Gündogdan banket ballen i mål etter ufattelige tretten (13!) sekunder av FA-cupfinalen på en nydelig halvvolley. Erling Braut Haaland vant den viktige duellen mot Casemiro i forkant av scoringen.

– Vi vet hvordan vi vil spille fra avspark og vi prøver å gjøre nettopp dette, å spille langt mot Erling og så forsøke å nå andreballen, sier Gündogan til BBC etter kampen, og fortsetter:

– Den landet perfekt for meg og jeg måtte bare treffe den. Det var åpenbart et ganske bra treff.

Mot byrivalen vant Haaland seks av 14 dueller. I to av 52 kamper denne sesongen har Haaland vunnet flere dueller i løpet av en kamp.

Nevnte Gündogan ble matchvinner med en volley etter et hjørnespark i andre omgang. Manchester City vinner FA-cupen mot byrival Manchester United.

Etter kampen holdt Haaland rundt manager Pep Guardiola og danset i ren seiersrus på Wembley-matten.

– Èn til! Én til!, ropte Haaland til lagkameratene etter sluttsignalet, og viste til at de fortsatt har en finale igjen.

Etter at nordmannen hadde gått de mange trappene opp Wembley, ble han møtt av prins William. Der fikk Haaland det synlige beviset på at han er en FA-cupvinner:

forrige

HELT KONGE: Den engelske tronarvingen William, prins av Wales, gir vinnermedalje til den norske målkongen, Erling Braut Haaland.

Neste lørdag har de muligheten til å virkelig bli historiske: Slår de Inter i Champions League-finalen, sikrer de «the treble» som bare andre engelske lag i historien.

Det første, og fortsatt eneste? Manchester United.

– Vi har muligheten til å gjøre noe virkelig spesielt, og vi skal ikke la denne muligheten glippe, sier Gündogan til klubbens egne nettsider.

– De er én kamp unna udødelighet, meldte tidligere storscorer Alan Shearer på BBC.

United svarte på åpningssjokket etter VAR-dramatikk. Høyreback Aaron Wan-Bissaka nikket ballen i hånden på City-ving Jack Grealish inne i feltet. Etter en titt på TV-skjermen, dømte Paul Tierney straffespark.

Var det straffespark? Håndberøringen var det ingen tvil om, men avstanden var kort. Man trengte ikke leppeleser for å se at Jack Grealish’ to ord lange melding til dommer Tierney begynte på «f» og sluttet med «off».

Bruno Fernandes ekspederte selve straffesparket i mål.

Det var ikke Haalands kamp som sådan. Han kom nær ved to anledninger i første omgang, og burde trolig avgjort kampen fra drømmeposisjon med tjue minutter igjen av den andre, men endte målløs.

FA-cuptrofeet var allerede inngravert med «Manchester» før tidenes første derby mellom de to i finalen. Foruten selve trofeet, var det ytterligere historie i potten.

Manchester United er til nå eneste lag som har vunnet «The Treble», de tre største trofeene i klubbfotballen. Det gjorde de i 1998/99-sesongen.

De bråkete naboene Manchester City jakter å kopiere denne bragden. De har allerede vunnet Premier League, og neste lørdag spiller de Champions League-finale mot Inter i Istanbul. Dermed hadde United en gyllen mulighet til å stoppe rivalene fra å kopiere bragden de hittil er alene om.

Det klarte de ikke.