Haaland tangerte nok en PL-rekord da City tok over tabelltoppen

LONDON (VG) (Fulham – Manchester City 1–2) Erling Braut Haaland (22) tangerte rekorden for antall ligascoringer i Premier League-æraen, og Manchester City tok over tabelltoppen for første gang siden august.

En god dag på jobben i Vest-London for Manchester Citys titteljagende mannskap, med andre ord.

City fikk straffe etter bare to minutters spill på Craven Cottage og denne gangen gikk Haaland resolutt frem for å ta ballen.

Ikke på tale at Riyad Mahrez skulle få straffesparket, som han fikk mot Sheffield United forrige lørdag!

Nordmannens første straffespark siden bommen mot Bayern München for halvannen uke siden gikk kontant i mål. Hans 34. ligascoring, og 50. mål i alle turneringer denne sesongen.

Dermed tangerte han Andy Cole og Alan Shearers Premier League-rekord med 34 mål, som attpåtil var satt da det var fire kamper mer hver sesong.

PL-æraen regnes fra 1992, da turneringen slik vi kjenner den ble grunnlagt.

Hver Haaland-scoring fram til sesongslutt 28. mai kommer bare til å forsterke nordmannens posisjon i historiebøkene.

Seks kamper gjenstår i ligaen for Pep Guardiolas uovervinnelige mannskap. De har nå åtte seirer på rad i ligaen og stormer mot en ny tittel.

Etter kampen sto Haaland og klappet for den tilreisende fansen, manager Pep Guardiola delte ut bamseklem til alle som kom i hans vei.

NÅR STADIG NYE HØYDER: Erling Braut Haaland feirer straffescoring etter bare tre minutters spill. Det var hans 34. i ligaen denne sesongen.

City måtte imidlertid jobbe hardt for seieren. Det tok ikke lang tid før Fulhams Carlos Vinicius utlignet på halv volley etter et godt angrep.

City-angriper Julian Alvarez gjenopprettet bortelagets ledelse med en lekker avslutning i krysset bak Bernd Leno i Fulham-målet. Det ble den avgjørende scoringen på en ellers daff dag i London.

De regjerende mesterne har ikke vært på tabelltopp siden 15. august. Det var etter andre serierunde, de påfølgende 30 har Arsenal hatt grepet om førsteplassen.

Men etter 4–1-seieren over nettopp Arsenal onsdag, kunne blåtrøyene ta over tabelltoppen og det med én kamp mindre spilt.

Som sagt, så gjort – Premier League-tittelen er Manchester Citys å tape når seks kamper gjenstår.