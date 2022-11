Det store VM-kuppet

Slik ser VM-arenaen Al Bayt ut fra innsiden. Bildet ble tatt under klubb-VM i desember 2019.

BAKGRUNN: Hvordan kunne en ørkenstat uten fotballkultur ende opp med verdens største mesterskap? Svar: Olje, storpolitikk, skittent spill og drøssevis med penger.

Mannen i den svarte dressen så unnskyldende ned på den kjendistunge forsamlingen i Messezentrum.

Amerikanerne Bill Clinton og Morgan Freeman hadde vært veldig synlige i Zürich det siste døgnet. Det samme kan sies om Elle Macpherson og Nicole Kidman i den australske delegasjonen.

Fifa-president Sepp Blatter trakk pusten. Han var kanskje stresset, men skjulte det godt. Trolig registrerte han skuffelsen hos prins William, David Beckham og statsminister David Cameron i salen. Syv minutter tidligere hadde deres England tapt kampen om 2018-VM mot Russland.

Blatter tittet på idrettens mest symboltunge trofé strategisk plassert ved siden av seg på talerstolen.

36,8 centimeter høy. 6175 gram. 18 karat gull. VM-pokalen er formet som to mennesker som bærer jorden på sine skuldre, det er den alle fotballspillere ønsker å holde.

Det knitret fra den hvite konvolutten. Så stotret Blatter:

«The winner ... to organize the ... two ... twentytwo Fifa World Cup is ... Qataaar».