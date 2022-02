Bronse til Krüger etter corona-marerittet: – Det føles som en seier

ZHANGJIAKOU (VG) Aleksandr Bolsjunov ble for sterk. Men Simen Hegstad Krüger sikret seg bronse 23 dager etter corona-marerittet startet.

BRONSESMIL: Simen Hegstad Krüger tok bronse i sin eneste OL-start.

– Dette var stort. Det føles som en seier for meg i dag, sier Krüger til Discovery.

Krüger var tilbake drøye tre uker etter coronasmellen med positiv test i Seiser Alm. 28-åringen var 7. februar ute isolasjonen og fikk besøk av kjæresten Kristine Ringsjø Tufte i Italia. For en uke siden kom han til Kina.

– Alt var bare en bonus. Jeg fikk ut absolutt alt jeg var god for. Hadde ikke nubbsjans på noe mer, sier Krüger. Milslukeren hadde ikke hatt noe imot å gå 50 km under de tøffe forholdene.

Johannes Høsflot brøt på grunn av mageproblemer, Hans Christer Holund falt av etter stavbrekk og Sjur Røthe falt av på slutten og ble nummer fem.

– Det er veldig og fortjent og noe jeg unner ham over alt på jord, sier Klæbo om Krügers OL-medalje på hans eneste sjanse.

Krüger tok – i motsetning til russerne – sjansen på skibytte halvveis. Men fikk ikke hjelp av bedre glid på da det hele skulle avgjøres.

– Det så ut som russerne var kneppet bedre enn oss enn på ski, sier Martin Johnsrud Sundby i Discovery-studioet. Men Simen Hegstad Krüger klaget ikke på skiene. Han forklarer skibyttet slik:

– Jeg hadde en plan om det før start. Valgte å holde meg til planen. Jeg hadde mitt beste skipar liggende i båsen. Så jeg hadde lyst til å ha dem. En liten sjanse var det. jeg tror det var et lurt valg. Jeg kom meg ganske greit opp, og det tror jeg at jeg hadde best ski i feltet.

Aleksandr Bolsjunov dro til på den siste runden i det iskalde rennet. Han ble fulgt av Krüger, Røthe og lagkompisene Ivan Jakimushkin og Artem Maltsev. Det ble et rent norsk-russisk oppgjør om medaljene.

I den nest siste bakken skilte Bolsjunov, Krüger og Jakimuskin seg ut. Men inn mot mål ble de to russerne for sterke. Oslo-gutten som tok OL-gull i 2018 måtte nøye seg med bronse syv sekunder bak Bolsjunov og halvannet bak sølvvinner Jakimushkin. Sjur Røthe ble nummer fem 13 dager etter at brøt sitt første OL-renn på åpningsdistansen 30 km.

– Det var veldig kjekt at Simen tok medalje når jeg ikke klarte å henge med helt inn, sier Røthe til Discovery. Han ga løpet terningkast fem for egen del. Han støttet at løpet ble flyttet en time frem og ble forkortet.

– Det var helt riktig avgjørelse å gjennomføre rennet slik, sier han.

OL-KONGE: Aleksandr Bolsjunov gikk inn til sitt tredje OL-gull etter å ha knekt Ivan Jakimushkin og Simen Hegstad Krüger på slutten.

Klæbo ble liggende helt på halen av feltet på runde to av fire, forsvant ut av gullkampen og brøt etter hvert løpet.

Mageproblemene har herjet med Klæbo de to siste døgnene.

– Jeg sov nesten ingenting. Jeg har slitt med en mage som ikke fungerer. Vet ikke hva det er for noe. Mer på do enn jeg har sovet, sier Klæbo til Discovery etter at han brøt femmila. Han hadde egentlig bestemt seg for å droppe løpet, men bestemte seg for å gå da rennet ble forkortet.

Franskmenn og russere kjørte mens Krüger og Holund forsvant ut for å bytte ski halvveis. Røthe ble med Aleksandr Bolsjunov og den 13 løpere store tetgruppen. Mens Lyn-duoen ble liggende 15 sekunder bak.

TOK SJANSEN: Simen Hegstad Krüger tok som den eneste på seierspallen sjansen på skibytte.

Krüger kjempet seg opp på halen av gruppen, mens Hans Christer Holund veivet desperat med den venstre hånd. VM-vinneren fra 2019 hadde mistet en stav og lå 20 sekunder bak da han fikk en ny stav. Han måtte bruke mange krefter i forsøket på å gå seg opp igjen.

– Jeg var svimmel og var vimsete. Jeg satte staven mellom skiene, forklarer Holund til Discovery.

Så tok Simen Hegstad Krüger føringen med nye ski foran fire russere med Sjur Røthe med rett bak. Åtte løpere hang med på siste passering på stadion. Ingen tok sjanser på å bytte ski. Hans Christer Holund lå 15 sekunder bak og forsvant ut av medaljekampen på sisterunden.

Han ble til slutt nummer 11 hele 1,39 bak OL-kongen Bolsjunov.

– Det var en rar dag. Jeg var ikke helt meg selv. Jeg ble kald og svimmel etter 10 km. Jeg kjente ikke meg selv igjen, sier en svært skuffet Holund som drar hjem uten individuell medalje.

Rennet ble utsatt en time fra kl. 07.00 til 08.00 i morges. En forkorting har ikke skjedd før i OL-historien siden femmil kom på programmet i 1924.Det var 16 minusgrader og heftig vind.

–Jeg er irritert. Før vi fikk beskjed om at det var kortet ned, var det ute i norsk media. De prater med dere før vi får beskjed. Det er ganske latterlig, sier Andrew Mushgrave til VG.

– Jeg har aldri vært med på lignende. Sånn kulde, vind og høyde… Det er noe nytt, sa langrennssjef Espen Bjervig til VG før den utsatte rennstarten og la til:

– Vi var opptatt av å få en avgjørelse. Det tok litt tid. Men løperne gjør det de kan for å være klare nå. Og selv om løpet er forkortet, blir dette et langdistanseløp.

Norsk-iren Thomas Maloney Westgård - nummer 14 på 15 km i OL - slengte seg på og meldte at «det ikke er så ulikt fra de skotske fjellene».