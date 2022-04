Folkefest da Oilers inviterte til familievennlig gullfeiring

De ferske gullheltene fra Stavanger Oilers ble mandag ettermiddag hyllet av flere hundre fremmøtte ved DNB Arena.

Thommas Husevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

– Jeg og vil ha!

Det var nærmest som i et samstemt kor at den utålmodige og opprømte gjengen barn og ungdommer ropte på den nybakte norgesmesteren og Oilers-kaptein, Dennis Sveum, i håp om å sikre seg en autograf.

Seansen fant sted under den familievennlige gullfeiringen Oilers stelte i stand, like ved lagets storstue i Stavanger, DNB Arena, mandag ettermiddag.

Og det var i fasjonabel stil at lagets 35-årige kaptein ankom området ved Tjensvoll like før feiringen startet.

I et svart helikopter landet nemlig Sveum foran flere hundre entusiastiske Oilers-fans, før han flittig og iherdig gikk i gang med en hel del autografskriving.

Med seg i armkroken hadde han også den ettertraktede kongepokalen, beviset på at Stavanger Oilers nok en gang er norgesmestere – for 8. gang i klubbens historie.

Det var tett-i-tett med folk rundt de ettertraktede hockeyheltene i Oilers mandag ettermiddag.

Bød på allsang

På den asfalterte plassen like utenfor hockeylagets storstue var det flere hundre fremmøtte, både barn og voksne, denne aprildagen.

Alle var de på jakt etter å få et glimt av de nybakte norgesmesterne, og noen også med et øye for flere sett med autografer.

Med hoppeslott, kokte pølser og sukkerspinn, var det både familievennlig stemning og mye sportsentusiasme i luften.

Latter, brede smil og mye glede sto det heller ikke på.

Etter at den svart- og gulkledde spillergruppen omsider hadde fått samlet seg, bar det opp på scenen foran et feststemt publikum.

Her mottok de sin fortjente hyllest til notene fra «We Are The Champions», deltok i allsang av Oilers-hymnen, «Hjemmakamp», og lot seg fenge av de mange hockeyentusiastene som hadde tatt turen, i et øyeblikk som virket å bringe både spillere og supportere enda tettere sammen.

