Klopp vil ikke ha Haaland: – Galskap

Jürgen Klopp (54) hevder den økonomiske pakken for å signere Erling Braut Haaland (21) er altfor stor. Liverpool-manageren får svar fra agent og pappa Alfie Haaland (49).

DISKUTERES: Erling Braut Haaland er på vei bort fra Borussia Dortmund.

– Vi kommer ikke til å gå inn på noe der, sier Klopp.

Ordene faller i et eksklusivt intervju med tyske Bild. Avisen spør manageren om Haaland ikke er en spiller Liverpool vil kjøpe. Svaret fra Klopp er nei. Ifølge 54-åringen er den økonomiske pakken de er forespeilet for høy for dem.

– Tallene på bordet er galskap. Vi er ikke i nærheten av dem. For å være ærlig, ønsker jeg det ikke. Det vil ikke være gøy, sier Klopp.

Alfie Haaland svarer slik da VG meddeler ham uttalelsene fra Liverpool-manageren.

– Crazy summer? Skal det være et argument? sier Haaland senior med et smil.

Haalands pappa, rådgiver og agent lar kommentaren henge i luften. Sønnen skal være sterkt ønsket av både Manchester City og Real Madrid.

Bild har tidligere hevdet at det er snakk om over 3,5 milliarder kroner totalt for å signere Haaland. Det inkluderer, ifølge den tyske avisen, rundt 400 millioner kroner i årslønn til spissen over fem sesonger og 750 millioner i overgangssum til Dortmund. I tillegg skal det være honorarer til agentene Mino Raiola og Alfie Haaland.

Sistnevnte har ikke ønsket å kommentere størrelsene på summene overfor VG.

SØNN OG FAR: Erling og Alfie Haaland har et nært og godt forhold. Her er de to avbildet i forbindelse med et tidligere VG-intervju.

Haaland har scoret 80 mål på 83 kamper for Borussia Dortmund siden januar 2020. Med en utkjøpsklausul på rundt 750 millioner kroner i kontrakten med tyskerne, som skal kunne aktiveres til sommeren, er nordmannen den mest ettertraktede spilleren på overgangsmarkedet sammen med Kylian Mbappé (23).

Franskmannens avtale med Paris Saint-Germain går ut etter sesongen.

Etter lørdagens kamp mot RB Leipzig intervjuet VG Dortmund-leder Sebastian Kehl. Han opplyste at det på nåværende tidspunkt ikke er dialog med Haaland om en mulig kontraktsforlengelse.

Real Madrid og Manchester City skal være favorittene til å sikre seg jærbuen. Ingen av dem har uttalt problemer med lønnskravet.