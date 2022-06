11-åringen som drømte om Nadal: – Aldri opplevd ham som sutrekopp

PARIS (VG) Denne 11-åringen hadde et stort forbilde, Rafael Nadal. Klokken 15.00 står han i en Grand Slam-finale mot barndomshelten.

VINNERGLIS: Casper Ruud med tre pokaler som 11-åring. Det har blitt mange flere og i søndag jakter han en av de aller største titlene.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Målet er å sitte i samme garderobe som Nadal og Federer og de guttene, sa Casper Ruud til VG etter NM-triumfen for åtte år siden.

Han delte garderobe og bane med Roger Federer i tredje runde i French Open for tre år siden. Federer vant 3–0.

– Jeg kan se at han kommer til å bli god i fremtiden. Han har en strålende holdning, han er veldig rolig, fokusert, stille og rolig. Kanskje litt typisk norsk, uttalte Federer til VG etter kampen i 2019.

MØTTE FEDERER: I 2019 spilte Casper Ruud (t.v.) mot Roger Federer i tredje runde på grusen i Paris.

Som 12-åring var han på tilskuer da Nadal tok sin åttende French Open-seier. Nå møtes de til kamp for aller første gang:

– Jeg har stor respekt for ham. Først og fremst som venn. Han har en bra personlighet, er en flott fyr og har en fin familie. Ærlig sagt, så er de fantastiske. Han har gjort noen utrolige ting de siste årene, fastslo Nadal overfor VG fredag.

Søndagens finale starter 15.00 og vises på Max og Discovery+

TIDLIG KRØKES: Casper Ruud med baller og racket som liten gutt.

Trenerpappa Christian Ruud er aldri langt unna når Casper forbereder seg, også lørdag sørget pappa Ruud for at treningen ble gjennomført etter planen.

– Helt siden jeg var ung, så har faren min hjulpet meg mye med det å være seriøs og tenke at hver trening er viktig. Selv om jeg de siste fire årene har levd rundt på touren, så har jeg levd et toppidrettsliv siden jeg var 12–13 år, sier Casper Ruud og fortsetter:

– De årene er viktig for å legge et grunnlag. Noen spillere er tidligere ute enn andre. Jeg har alltid tenkt at steady og rolig er den riktig veien. Jeg har bygget karrieren min sten for sten. Fått et bedre resultat år for år. Grand Slam-finale er en drøm.

I 2009 tok Ruud NM-gull i U12-klassen i double sammen med ett år eldre Nikolai Ødegaard.

– Casper har alltid vært en fin fyr. Vi spilte mye double sammen. Vi reiste også en del sammen. Vi var gode venner utenom, men jeg ga meg med tennis relativt tidlig, sier Ødegaard, som nå jobber som aksjeanalytiker, til VG.

De to ble begge i barndomsårene trent av Christian Ruud. Samme mann skaffet en billett til søndagens finale for Ødegaard.

– Jeg har sett alle kampene hans i turneringen, og så sendte jeg en melding til Christian etter semifinalen og spurte om det var en mulighet for å kunne se finalen. Han ringte meg i dag (lørdag), så da var det bare å bestille hotell og fly. Jeg gleder meg, sier han.

Som barn hatet Ruud å tape.

– Jeg husker det var flere kamper jeg gråt etter tap. Når man ser tilbake på det, så er det jo helt latterlig. For det hadde jo ingenting å si hvordan den kampen man gikk, når man var 10–11 år. Men der og da føltes det som verdens undergang, sa Ruud til VG etter semifinaleseieren over kroaten Marin Cilic fredag kveld.

Barndomskompis Ødegaard kjenner seg ikke igjen i Ruuds selvpåførte stempel som sutrekopp.

– Jeg hørte det han sa på TV, men han har alltid vært ganske profesjonell. Jeg tror han har fått det fra faren. Han har alltid vært sterk og en vinnerskalle. Jeg har aldri opplevd ham som en sutrekropp, men alltid som positiv ute på banen. Han var rolig og tenkte alltid på neste ball, sier Ødegaard.

For åtte år siden spådde pappa Christian Ruud en god tennisfremtid for sønnen.

– Han har spilt mye internasjonalt og viser å være på nivå med de 5-6 beste 16-åringene i Europa. Målet er å spille Grand Slam turneringene og komme seg inn på verdensrankingen. Men det kommer til å bli hardt, mente Christian Ruud i 2014.

Etter French Open-finalen er sønnen hans ranket som nummer seks i verden uansett hvordan det går.