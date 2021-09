Sist sesong var Manchester City-stjernen Kevin De Bruyne den eneste som var på nivå med Martin Ødegaard på ett spesielt område.

Det var spilt 50 minutter av lokalderbyoppgjøret mellom Arsenal og Tottenham. Da mottok Eric Dier ballen på kanten av egen 16-meter. Tottenham-stopperen rakk knapt å se opp før Martin Ødegaard var på ham som en klegg, som så mange ganger tidligere i kampen. Dier måtte slå langt. Arsenal gjenvant ballen.

Dette øyeblikket er ett av flere eksempler på hvorfor nordmannen har overbevist Arsenal-sjef Mikel Arteta.

Det er ikke blitt mange målpoeng på Martin Ødegaard etter at han signerte en permanent avtale med Arsenal i sommer. Likevel spilte han hele kampen da Tottenham ble slått 3–1 søndag. Han mangler ikke spilletid.

Suksessen på klubblaget er også viktig for landslagssjef Ståle Solbakken, som tirsdag tar ut troppen til de viktige kampene mot Tyrkia (borte 8. oktober) og Montenegro (hjemme 11. oktober).

Intens

I Arsenal er Ødegaard blitt brukt enten som en offensiv midtbanespiller, like bak spissen, eller noe dypere i banen. Mot Tottenham hadde han førstnevnte rolle.

Når motstanderne har ballen, ønsker Arteta at Arsenal skal presse dem høyt og tidlig, slik at laget hans kan vinne ballen i gunstige posisjoner eller tvinge motparten til å slå langt.

Det fikk man se flere eksempler på mot Tottenham. Da viste Ødegaard at han har en viktig rolle i Arsenals presspill. Da han kom til klubben på lån forrige sesong, ble han straks den spilleren som presset motstander oftest. Den delen av spillet har han tatt med seg inn i den nye sesongen.

– Timingen hans og måten han presser på, imponerer, sa Arteta i mars.

Martin Ødegaard nyter stor tillit under Mikel Arteta.

Ingen av spillerne som var på banen i søndagens kamp mot Tottenham, var oftere opp i press enn Ødegaard. Mange av disse involveringene var høyt oppe i banen, som da han tvang Dier til å slå bort ballen.

Om man tar bort spillerne som ikke har startet flere enn to Premier League-kamper for Arsenal denne sesongen, er det ingen som presser motstanderne på deres tredjedel av banen oftere enn Ødegaard. Nordmannen har et snitt på 8,16 slike involveringer pr. 90. spilte minutt, ifølge Statsbomb.

Bildene av Arsenals nummer åtte på jakt etter Tottenham-spillerne under kampen på Emirates rimer godt med dette. Men flere eksperter påpekte at han heller ikke da var perfekt. De gangene han ikke fikk presset høyt nok, ble Arsenal-spiss Pierre-Emerick Aubameyang løpende alene mellom Spurs-spillerne.

Få målpoeng

I Ødegaards posisjon forventes det selvfølgelig også at han bidrar når eget lag har ballen. Én scoring og målgivende pasning så langt denne sesongen er ikke det helt store. De tallene var kun marginalt bedre da han var utlånt til Arsenal siste halvdel av forrige sesong.

22-åringen har tidligere sagt at han ønsker å forbedre seg på dette området. Men for Arteta gir han likevel mye når de har ballen. Kampen mot West Ham i mars var et godt eksempel på det. Nordmannen var en av banens giganter da Arsenal kom fra 0–3 til 3–3.

– Han var veldig intelligent i måten han leste og påvirket spillet på. Da alle skalv litt, ga han oss roen vi trengte med ball, og han skapte sjanse på sjanse, sa Arteta etterpå.

Martin Ødegaard har scoret ett Premier League-mål så langt denne sesongen: seiersmålet borte mot Burnley.

Et viktig tall

Det blir få målpoeng, men Ødegaard er viktig for måten Arsenal knytter sammen midtbane og angrep. En statistikk stadig flere ser til, er «expected threat» pr. 90 spilte minutter. Ved å gi verdier på hva slags områder en spiller sender ballen til, viser disse tallene hvor sannsynlig det er at et lag scorer etter en enkeltspillers involvering.

Kort fortalt kan «expected threat» gi en pekepinn på hvor god en spiller er på å få ballen fra et sted der det er usannsynlig at det blir en målsjanse, til et sted der trusselen blir større.

Og her scorer Ødegaard høyt. Forrige sesong hadde han en «expected threat» på 0,27. For de fleste vil det tallet i utgangspunktet si lite, men det var kun én spiller som hadde like mye: Manchester City-stjerne Kevin De Bruyne.

Mot Tottenham kom nok et eksempel på hvordan Ødegaard gjør dette.

Etter 11 minutter førte han ballen mot Tottenhams forsvar. Han slo så en presis pasning til Bukayo Saka på kanten av 16-meteren. Han hadde rom og gikk forbi Sergio Reguilón, før han serverte Emile Smith Rowe, som satte inn 1–0.

Akkurat den type pasninger er blitt et slags varemerke for Ødegaard.

– Han er akkurat hva vi (Arsenal) trenger. Han går inn og styrer tempoet i kampene og finner de intelligente små rommene og gode pasninger. Teknikken hans er så god, og han virker aldri å bli stresset, sa Arsenal-legenden Ian Wright til Premier Leagues nettsted etter seieren over Tottenham.

– Jeg har vært med på mye

Men Ødegaard kan også bidra med ting som er vanskeligere å sette tall på. Da han ble matchvinner mot Burnley for litt over en uke siden, roste Arteta Norge-kapteinens lederevner.

Slike egenskaper trengs i et relativt ungt Arsenal-lag.

– Jeg har vært med på mye. Hvis jeg kan del dele erfaringer og hjelpe andre unggutter her, så er det bare positivt. Det er en fantastisk lagmoral og garderobe. Sånn sett har det vært veldig enkelt å komme inn i ting, sa Ødegaard til TV 2 etter seieren søndag.

Det var Arsenals tredje strake Premier League-triumf, etter en skuffende start på sesongen. Nå vil Artetas mannskap jakte på de ni lagene som er foran på tabellen.

I den jakten har Ødegaard en av hovedrollene.

