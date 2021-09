Politiet ferdige med Brann-sakene: Bøtelagt for vold

En mann er bøtelagt for vold etter nachspielet på Brann Stadion.

Brann Stadion dagen etter nachspielet i august.

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Politiet i Bergen har ilagt en person forelegg på 10.000 kroner for vold etter nachspielet på Brann Stadion.

Saken om det mulige overgrepet er oversendt statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane for påtaleavgjørelse.

Politiet vil ikke offentliggjøre hvilken innstilling som er gitt fra politiet til statsadvokatembetet.

I en pressemelding skriver politiet at det i voldssaken er utstedet et forelegg for overtredelse av straffelovens paragraf 271, som er kroppskrenkelse. Dersom forelegget vedtas, anses saken som avgjort.

Det var i august at 12 Brann-spillere tok seg inn på Stadion og holdt nachspiel uten klubbens godkjennelse. Spillerne hadde med seg eksterne gjester. Noen dager etter nachspielet innledet politiet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep på Stadion.

Senere ble det også opprettet en ny politisak, som omhandlet voldshendelsen en person nå er bøtelagt for.