Smittetrøbbel blant de norske skiskytterne

Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold er mulige nærkontakter.

Johannes Thingnes Bø på Gardermoen før avreisen til Beijing.

Det er oppstått en ny situasjon etter den siste flygingen til Beijing-OL. Johannes Thingnes Bø og Ingrid Landmark Tandrevold er mulige nærkontakter.

Det opplyser Olympiatoppen i en pressemelding.

De to skiskytterne Thingnes Bø og Tandrevold har nærkontaktstatus inntil det er gjennomført kontrolltest av den mulige smittekilden, opplyses det.

Det betyr at en person på flyet har avlagt positiv koronaprøve, og landslagslegen Ola Berger ville ikke avkrefte eller bekrefte om det betyr at det er mer smitte i den norske OL-troppen.

Ingrid Landmark Tandrevold under trening i Beijing.

– Blir ikke overrasket lenger

Thingnes Bø deltok ikke på torsdagens pressekonferanse som følge av situasjonen. I hans sete satt istedenfor landslagslege Berger.

Pressekonferansen var før den første konkurransen for skiskytterne, blandet stafett lørdag.

– Man blir ikke overrasket lenger. Man får opptrening i våre forberedelser på at alt kan skje. At det skulle skje ting her, var vi forberedt på. Vi ser positivt på det enn så lenge, sa Tarjei Bø om situasjonen.

– Han sa det var litt kjedelig på rommet, men han var positivt innstilt, sa Bø om sin bror.

Landslagslege Ola Berger informerer om en mulig nærkontaktsituasjon mellom Ingrid Landmark Tandrevold og Johannes Thingnes Bø under et medietreff i OL-landsbyen i Zhangjiakou.

Ikke alvorlig

Hvis de to får status som nærkontakter, får det ingen alvorlige konsekvenser for utøverne. De kan trene som normalt og forberede seg til OL-starten så lenge de avgir negative tester.

– De kan trene og konkurrere som vanlig, men skal holde to meters avstand til andre, kjøre egen transport og spise på rommet sitt. Nærkontakter blir testet to ganger daglig, har sjeflege Aasne Fenne Hoksrud i den norske OL-troppen uttalt.