Sønnen til TIL-legenden brakk kjeven på begge sider: Det stopper ikke Didrik (17) fra å jage den store drømmen

TIL spiller sin første semifinale i junior-NM på 11 år. Det skjer uten toppscorer Didrik Hafstad (17) på banen.

HÅPER PÅ FINALE: Didrik Hafstad håper lagkameratene gjør jobben i torsdagens semifinale hjemme mot Sandnes Ulf.

Torsdag klokken 17.00 spiller TILs G19-lag semifinale i junior-NM hjemme mot Sandnes Ulf. En kamp vi viser direkte på itromso.no.

Sist TIL spilte finale i turneringen var i 2010. Da gikk laget helt til topps.

Men siste hinder før finalen går uten Didrik Hafstad, som scoret i 2–1-seieren mot Stabæk i kvartfinalen, to mål i nedsablingen av Bodø/Glimt i 8.-delsfinalen og to mål mot Alta i 16.-delsfinalen.

– Jeg får dessverre ikke spilt. Jeg fikk en albue i trynet i TIL 2-kampen mot Finnsnes (29. september), så jeg fikk to brudd i kjeven, en på hver side, så det var litt kjipt, sier Didrik Hafstad til iTromsø.

– Nervøs

Den unge TIL-spissen har imidlertid et håp om å rekke finalen.

– Jeg er spilleklar igjen 4. november, så hvis vi kommer til finalen, er jeg klar, sier 17-åringen.

Den andre semifinalen spilles mellom Rosenborg og Molde den 4. november, mens finalen spilles en gang etter det.

Nå håper Hafstad lagkameratene gjør jobben.

– Jeg liker å tro vi er favoritter. Jeg har stor tro på mine lagkamerater. Jeg er imponert over hvordan vi har spilt denne sesongen. Vi er mye bedre enn forventet, sier Hafstad, som synes det blir rart å se semifinalen fra sidelinjen.

– Jeg er nervøs, men håper jo vi vinner og at jeg kan spille finalen. Det hadde vært veldig stort, sier Hafstad, klar over at motstanderen trolig blir tøffere i finalen dersom de overkommer nest siste hinder.

– Om vi slår Sandnes Ulf så venter jo Rosenborg eller Molde. Det blir ingen lett match. Vi møtte Molde i serien og da ble det 4–4, så det blir tøft.

Drømmer om å spille med broren

Hafstad er fortsatt lagets toppscorer.

– Jeg er fornøyd med det og har hatt en god sesongen og scoret mange mål. Det trenger man som spiss.

Faren er ingen ringere enn TIL-legende Thomas Hafstad som spilte 314 kamper og 49 mål i perioden 1994–2007 for TIL. Hafstad spilte og var også en del av TIL-laget som slo Bodø/Glimt i cupfinalen i 1996. Kun Bjørn «Bummen» Johansen (405 kamper/59 mål), Tore Nilsen (368 kamper/11 mål) og Miika Koppinen (337 kamper/19 mål), har flere kamper enn Hafstad.

Storebror Tobias (19) har proffkontrakt og også debutert for A-laget, men er denne sesongen lånt ut til 2.-divisjonsklubben Arendal.

– Jeg tenker det er kult at vi har mange i familien som har spilt for Tromsø Idrettslag. Drømmen min er jo å spille for A-laget en dag, sier 17-åringen.

Det skiller kun 1,5 år mellom han og storebror Tobias, som har spilt for både G17, G18 og G19-landslaget. Han spilte 12 kamper i 1.-divisjon i fjor og rakk også å debutere i Eliteserien i mai mot Viking før han ble lånt ut.

Nå håper Didrik at de en dag vil kunne spille sammen for TILs A-lag.

– En Hafstad-kombinasjon på banen tror jeg hadde vært veldig bra, smiler Didrik Hafstad.

Far, mor og lillesøsteren har flyttet til Oslo på grunn av farens jobb i Vålerenga.

Huset i Tromsø har de imidlertid beholdt. Der bor Didrik med noen lagkamerater.

– Runar Norheim bor der nå, så kommer jo Tobias opp igjen etter sesongen i Arendal, og så bor også Adrian Dreyer der, så vi er en gjeng TIL-unggutter som bor der nå, sier den unge TIL-spissen.