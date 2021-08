Dansk keeper ferdig i Brann: – Vi er forbannet over situasjonen

BERGEN/OSLO (VG) Den danske målvakten Mikkel Andersen (32) har avsluttet avtalen sin med Brann etter nachspielet på Stadion sist uke, ifølge klubben. Kristoffer Barmen (28) har fått sparken.

FERDIG I BRANN: Mikkel Andersen signerte for Brann så sent som 9. juli.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det opplyser Brann på klubbens egen nettside.

– Mikkel Andersen har på eget initiativ valgt å terminere kontrakten og returnere til Danmark. Hetsen han og hans familie ble utsatt for er uakseptabel og har vært en stor personlig belastning på toppen av en fra før svært krevende situasjon etter at han deltok på nachspielet. Vi ønsker Mikkel og hans familie alt godt, sier daglig leder Vibeke Johannesen i pressemeldingen.

Det skjer kort tid etter at det ble klart at Kristoffer Barmen har fått sparken av klubben.

– Vi er skuffet, fortvilet og forbannet over situasjonen, sier styreleder Birger Grevstad.

«Sportsklubben Brann har valgt å gå til oppsigelse av arbeidsforholdet med en av spillerne, som selv har valgt å gå ut med navn, Kristoffer Barmen, og gitt en alvorlig skriftlig advarsel til ti andre spillere som deltok på et nachspiel på Brann stadion natt til tirsdag 10. august.» heter det videre.

Politiet har startet etterforskning av et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Stadion. Hverken Barmen eller Andersen er blant dem som er i politiets søkelys. Dansken ble hentet til klubben for bare halvannen måned siden.

– Alvorlige advarsler

Daglig leder Johannesen opplyser at klubben har jobbet intensivt med å undersøke hendelsen hvor 12 spillere tok med seg syv damer på nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag sist uke. Det ble tidlig kjent at Barmen og Andersen hadde vært med. Også Vegard Forren har bekreftet deltakelse på festen. Hans kontrakt ble avsluttet i begynnelsen av forrige uke, da uten at nachspielet ble oppgitt som årsak.

Johannesen beskriver oppførselen med ordene «svært alvorlige tillitsbrudd».

– Vi har undersøkt, vurdert og konkludert på forholdene som skjedde på middagen, barbesøket og nachspielet på stadion. Det har versert mange rykter og spekulasjoner. Mye av dette har vi ikke funnet bevismessig dekning for. Vår jobb har vært å avdekke hva som faktisk har skjedd. Det har tatt tid. Undersøkelsene viser brudd på retningslinjer, alminnelige normer, smittevernregler og rimelige forventninger til våre ansatte. Vi har derfor valgt å gå til oppsigelse av en av våre spillere og gitt ti andre spillere alvorlige skriftlige advarsler, sier Johannesen.

Barmen ferdig

Hun sier det er leit å sparke Barmen. Midtbanespilleren har vært i klubben siden han var 10 år gammel og er med sine 250 obligatoriske kamper inne på topp 10-listen over herrene med flest matcher i Branns klubbhistorie.

– Klubben ser ikke noe annet valg enn å reagere strengt på de alvorlige og uakseptable bruddene på både retningslinjer og klubbens, supporternes og samarbeidspartnernes tillit. Det er med tungt hjerte vi går til oppsigelse av en av våre erfarne spillere og med stort alvor vi gir ti spillere en alvorlig skriftlig advarsel, sier Johannesen.

Barmen innrømmet sist uke at de «mistet kontroll» under festen, men fredag opplyste hans advokat at Barmen er overrasket og preget over å få sparken.