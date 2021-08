RBK-sjefen bekrefter: Vil ta kontakt med Glimt

Ivar Koteng bekrefter at Rosenborg innen overskuelig framtid vil forhøre seg med Bodø/Glimt om Kjetil Knutsen. Mandag er det styremøte i RBK.

Høyaktuell: Kjetil Knutsen.

- Vi kommer til å snakke med alle kandidater vi mener er aktuelle. Og Kjetil Knutsen er under kontrakt med Glimt, så det kommer vi til å gjøre, sier Koteng til Adresseavisen.

- Når?

- Nei, vi er så heldige at vi har litt tid på oss. Men arbeidet med ny trener er et arbeid som blir intensivert utover høsten.

Fem leder trenerjakten til RBK: Det er sportslig leder Mikael Dorsin, sammen med Koteng, nestleder Svein Tore Samdal og styremedlemmene Rune Bratseth og Karen Espelund som leder jakten.

Det er en godt fornøyd RBK-styreleder som snakker med Adresseavisen mandag.

Kvelden før satt Koteng ringside da klubben spilte rundt Odd på Lerkendal, anført av ungguttene Noah Holm (20) og Emil Konradsen Ceïde (19.)

Etter oppgjøret snakket styrelederen med Eurosport, hvor Koteng gjentok det han også har uttalt tidligere: At Glimt-treneren står på listen over kandidater for å bli Åge Hareides etterfølger.

En liste som ifølge Koteng stadig blir kortere.

- Den har krympet, sier han - uten å ønske å komme med noe antall overfor Adresseavisen.

- Hvordan jobber dere med dette nå?

- Vi har jobbet internt med å finne ut av hva vi ønsker av en RBK-trener. Så har vi også bestemt at vi skal ta oss såpass med tid, at om vi ikke finner den kandidaten fort, så kan det bli en intern løsning i mellomtiden. Vi ønsker å ha en trener som står for Rosenborg-fotball, sier Koteng.

Et av RBKs postulater er blant annet postulatet "artig og angrepsvillig fotball".

Samtidig sitter ikke RBK-ledelsen stille. Mandag er det styremøte i klubben, hvor trenerjakten er tema.

Det er sportslig leder Mikael Dorsin, sammen med Koteng, nestleder Svein Tore Samdal og styremedlemmene Rune Bratseth og Karen Espelund som leder jakten.

Roser nyspillerne

Etter en ujevn vår kan Koteng og co gå inn i styremøtet vitende om at både resultater og prestasjoner er i forbedring.

Klubben er også i ferd med å legge bak seg et overgangsvindu hvor Noah Holm, Olaus Skarsem og Pavle Vagic alle er hentet inn - spillere som har levert på direkten.

- Nå får vi se ting litt over tid, spillere skal få tid til å etablere seg. Men jeg synes tilvekstene ser veldig bra ut, sier Koteng om dette - som torsdag får en ny pekepinn på hvordan ting ser ut.

Da venter returmatchen mot franske Rennes. RBK tapte 0-2 i Frankrike, og står foran en voksen oppgave på Lerkendal.

- Hva kan vi forvente oss på torsdag?

- At et hjemmelag med selvtillit gjør alt vi kan for å gå videre. Jeg tror vi har en mulighet, svarer Koteng.

- Hvor viktig blir kampen på torsdag?

- Toget går videre som før, helt uavhengig av et gruppespill. Dersom vi får inn noen ekstra kroner i forbindelse med Europa, er selvsagt det en bonus. Men økonomisk budsjetterer vi med to kvalikrunder, så først og fremst handler det om en mulighet for å få øvd oss mot god internasjonal motstand. Om sportslig utvikling, svarer RBK-sjefen.