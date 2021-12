Blir det finale for håndballkvinnene?

Mål for Norge!

Mørk setter den også! For en spiller!

Mål for Norge!

For et spill! Fantastisk assist som fører til scoring.

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Brattset Dale snapper og vinner et frikast.

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Spania mister ballen og Reistad utnytter det bra og setter inn nok et mål.

Mål for Norge!

Brattset Dale snapper ballen og spiller opp Reistad som kontrer inn nok et mål.

Mål for Norge!

Så mister Norge ballen og Spania kontrer inn enda et mål.

Mål for Spania!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Så setter Solberg den i mål! Norge med to måls ledelse, igjen!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

For et spill!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Men der sitter den for Spania! Bare ett mål som skiller nå!

Mål for Spania!

Reistad finter seg innover og fyrer av, men den går over mål.

Gult kort til den spanske treneren for å klage på dommerne!

Gult kort til den spanske treneren for å klage på dommerne!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Lunde redder og kontrer til Brattset Dale som setter inne Norges åttende mål for kvelden!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Må kunne si at det er veldig sterkt av de norske damene å bare ha sluppet inn tre mål så langt i en semifinale!

Mål for Norge!

Gult for å rive i drakten til Brattset Dale!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Mål for Norge!

Mål for Spania!

Gult for holding på Brattset Dale.

Mål for Spania!

Mål for Norge!

Damene er på vei ut på banen, det er snart dags for nasjonalsangene.

40 minutter til kampstart og de norske damene har gått ut på parketten for å varme opp til semifinalen!

Med seier i kveld sikrer kvinnelandslaget seg medalje nummer 30 i et internasjonalt mesterskap. Norge har 10 VM-medaljer før dagens semifinale.

Dette er Norges 10. rene semifinale i et verdensmessterskap siden 1995. Håndballjentene har vunnet syv dem. De syv VM-finalene har gitt tre VM-gull - i 1999, 2011 og 2015. Seks av dagens spillere spilte da Norge sist vant VM-gull ved å slå Nederland for seks år siden. Mens 11 av spillerne var med på å tape den foreløpig siste VM-finalen mot Frankrike i 2017.

Norges mest erfarne spiller, Katrine Lunde, gjør sin 16. semifinale i internasjonale mesterskap for Norge. Hun har kommet til 11 finaler og vunnet åtte av dem.

Thorir Hergeirsson møtte norsk presse kl. 12.50 fredag. Han opplyste ikke om noen sykdom eller skader i troppen. Dermed går det mot samme lag som i de tre siste kampene. Det betyr i så fall at keeper Rikke Granlund og høyrekant Emilie Hovden ikke spiller.

Hverken Nora Mørk, Veronica Kristiansen eller Henny Reistad spilte i VM-tapet for to år siden. Norges seiersrekke var voldsom frem til til da. Spania ble slått 33-26 (EM 2018), 31-23 (VM 2017), 27-24 (OL 2016), 29-26 (VM 2015), 28-25 og 29-26 (EM 2014) og 22-20 (VM 2013).

