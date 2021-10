Ingvald Sandvik Halgunset har vært en verdifull spiller for Sandnes Ulf etter at Bjarne Berntsen overtok som trener. Erfjordingen er uten kontrakt etter sesongen, men gjør det han kan for å vise at han fortjener forlengelse. Her fra kampen mot Åsane nylig der han scoret seiersmålet.