Brodd seiret i målfest

Malena Kvanvik Nilsen scoret to av målene og hjalp Brodd til 4-3-seier over Havørn i 4. divisjon, rogaland - avdeling 1 i fotball for kvinner. Havørn har tapt tre kamper på rad.

