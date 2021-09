Ueland scoret hattrick for Mastra

Mastra lå under 1-2, men snudde til 3-2-seier over Tasta i 5. divisjon i fotball for menn torsdag. Mats Marius Hagelund Ueland scoret alle målene for Mastra. Mastra har vunnet alle kampene sine så langt i årets sesong.

