Kvelden da superstjernen stjal showet

Nils van der Poel knuste banerekorden lørdag kveld.

Ismester Terje Bøifot lovte før helgen rask is i Sørmarka Arena. Målet var at Nils van der Poel skulle gå under 12.40 på 10.000-meteren. Han fikk rett.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden