Oilers ydmyket Stjernen og overtok tabelltoppen: - Slike kamper vi elsker å spille

Anført av en strålende opplagt Henrik Holm og en svært så produktiv Markus Søberg leverte Stavanger Oilers opp mot sesongbeste da de banket Stjernen på borteis.

Det var helt kurant stemning blant Oilers-spillerne etter at Markus Søberg hadde satt inn 1–0 i Stjernehallen.

Christoffer Hjalmarsson

Stjernen - Oilers: 0–5

FREDRIKSTAD: - Det var vel når jeg var i Sverige og var 16–17 år, så det er lenge siden, smiler Markus Søberg når han skal forsøke å huske sist han noterte seg for fire poeng i samme kamp.

– Jeg føler jo egentlig ikke at jeg spilte så veldig bra, men det var mer at pucken fant meg på rett tidspunkt, sier han relativt ydmykt.

Lenge var det en tett og jevn hockeykamp i Fredrikstad, slik det skal være når topplagene møtes. Oilers klarte imidleritd å følge kampplanen til punkt og prikke, og Henrik Holm hentet frem flere praktredninger. Samtidig som han fikk svært så god hjelp av lagkameratene.

– Vi blokker skudd, vi ligger i linjene og jeg ser når Stjernen skyter. Da skal jeg ta pucken, det er jo jobben min, gliser Holm som poengterer at det betyr litt ekstra å holde nullen mot de beste.

– Dette er slike kamper vi elsker å spille, og det er jo mye morsommere å stenge døra her enn mot Grüner liksom. Men først og fremst veldig gledelig at vi spiller såpass bra og er overbevisende, sier Holm.

Tempo fra første dropp

Som alltid når Stjernen spiller hockeykamp var det full fres fra start og Oilers ønsket definitivt i være med på moroa. Gjestene var påskrudd i Stjernehallen og dermed ble et en intensiv første periode.

Stjernen skapte de største sjansene fra start og hadde et par styringer foran Holm som virkelige satt sisteskansen på prøve. Han holdt imidlertid unna og dermed var det duket for en kanon fra Markus Søberg. Drøyt halvveis i perioden fikk Oilers dropp offensivt og den vant Andre Strandborg. Pucken direkte til Søberg som hamret inn 1-0.

Før de hadde Oilers også måttet ri av to undertallsperioder og en til skulle det bli før pause, men også der holdt de unna. Totalt skulle man ryke på ni to-minuttere.

– Det er jo litt mye, men det er hett og vi er gira. Så så lenge vi dreper utvisningene så bra som vi gjør, så får vi leve med det, er dommen fra Holm.

Henrik Holm fikk det til tider ganske så travelt under kampen mot Stjernen.

Doblet ledelsen

Det høye tempoet fortsatte etter første pause og det var Oilers som kom best ut av det. Stjernen pådro seg en utvisning og Oilers viste at de er meget gode i overtall om dagen. Søberg satt fart inn i sonen før han spilte på tvers mot Ludvig Hoff. Ved bakre stolpe hadde han en grei oppgave

I forkant av scoringen ønsket Stjernen en avblåsning i midtsonen, men dommerne lot det passere. Det sørget for noe irritert stemning og med ett smalt det enda litt mer i duellene.

Det gjorde blant annet at Oilers måtte ro av to nye undertall. I tillegg ble det delt ut en rekke tominuttere til begge lag for flere tilfeller av roughing. Flere scoringer ble det imidlertid ikke og dermed vant Oilers også andre periode 1-0.

– Vi spiller ålreit i de to første periodene, men det jeg er mest fornøyd med er at vi ikke bare stenger ned i tredje. Vi stenger ned og kjører på, så det er opp mot sesongbeste, slår Søberg fast.

Det var til tider meget dårlig stemning da Stjernen og Oilers møttes til toppkamp. Her er Lefebvre i full gang med å gi Newell en overhaling.

Ludvig Hoff, Markus Søberg og Rob Bordson jubler for 2–0 mot Stjernen.

Sesongbeste av Oilers

Stjernen kom ut med et ønske om å overrumple Oilers i tredje periode, men de lot seg ikke vippe av pinnen. Det bølget frem og tilbake med et voldsomt tempo, men målene uteble.

Oilers leverte en knallsterk defensiv kamp og Holm han hadde virkelig bestemt seg for å stenge butikken. Sisteskansen vartet opp med flere glimrende redninger.

Fremover ble det også mer uttelling. Først etter en kontring og et strålende utført lavt skudd av Andreas Klavestad.

Med fem minutter igjen skulle det spilles fire mot fire, men Stjernen tok ut keeper etter timeout. Et siste desperat forsøk på å komme inn i kampen igjen, men de ble knallhardt straffet.

Fra midtsonen la nemlig Dan Kissel pucken rolig i det åpne målet. Kun 23 sekunder senere kom kveldens femte da Søberg kom alene gjennom. Keeper var tilbake i mål, men det brydde han seg lite om da pucken kontant ble satt opp i krysset. Søbergs fjerde poeng for kvelden!

– Det er første gang jeg har skutt på et breakaway tror jeg, så kanskje jeg skal begynne med det, ler Søberg før han også kommer med en påminnelse om hva som venter. For detb blir ikke bare, bare å forsvare tabelltoppen man nå har sikret seg.

– Det er et sinnssykt tøft skjema før jul med fire tunge matcher, så vi får ta og summere opp etter de fire, avslutter Søberg.

KAMPFAKTA

Stjernen – Stavanger Oilers (0-1, 0-1, 0-3)

Fjordkraftligaen, 22. serierunde

Stjernehallen: 1812 tilskuere

Mål: 0-1 Markus Søberg (Strandborg)(11:54), 0-2 Ludvig Hoff (Søberg)(24:43 PP), 0-3 Andreas Klavestad (Søberg, Hurrød)(50:17), 0-4 Dan Kissel (55:10), 0-5 Markus Søberg (Bordson)(55:34)

Utvisninger: 6x2 min – 9x2 min

Skudd: 21 – 23

Hoveddommere: Roy Stian Hansen og Jørn McCall Ekeberg

Oilers’ lag:

Målvakt:

Henrik Holm

Backer:

1. backpar: Patrick Ulriksen og Martin Lefebvre

2. backpar: Dennis Sveum og Andreas Klavestad

3. backpar: Daniel Rokseth og Noah Aarthun

Løpere:

1. rekke: Dan Kissel, Jarrett Burton og Tommy Kristiansen

2. rekke: Ludvig Hoff, Rob Bordson og Christoffer Karlsen

3. rekke: Sander Hurrød, Andre Strandborg og Markus Søberg

4. rekke: Magnus Hoff, Thomas Berg-Paulsen og Anders Tangen Henriksen