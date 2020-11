NFF med bønn til helsedepartementet etter stanset landslagsreise

Det uklart hva som skjer med Norges kamper mot Romania og Østerrike. Helsedirektoratet mener fotballandslagets reise utfordrer bestemmelsene i den norske koronaforskriften.

Medieansvarlig Svein Graff og Martin Ødegaard utenfor hotellet på Storo i Oslo lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

NTB

Landslagssjef Lars Lagerbäck og Frode Grodås på vei til bussen utenfor hotellet på Storo lørdag. Foto: Vidar Ruud / NTB

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier at den norske covid-19-forskriften ikke åpner for at fotballandslaget kan reise til Romania. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

I en pressemelding skriver Norges Fotballforbund at Helsedirektoratet kom med sin innvending under et møte lørdag formiddag.

«NFFs vurdering er at forskriften ikke har tatt høyde for situasjoner som denne, og konsekvensene av å ikke stille til kamp er veldig store for hele norsk fotball. NFF sender derfor en skriftlig søknad til Helsedepartementet», skriver forbundet.

I brevet til departementet ber forbundet om svar i løpet av lørdag. NFF understreker blant annet at de aktuelle spillerne skal reise videre til landene de bor i, og ikke tilbake til Norge, etter nasjonsligakampene.

«Å avlyse reisen vil etter vår vurdering være et unødvendig og uforholdsmessig tiltak», heter det i brevet som er undertegnet av fotballpresident Terje Svendsen og toppfotballdirektør Lise Klaveness.

Sistnevnte ble lørdag hentet ut av permisjon for å hjelpe til å løse floken fotballherrene nå er i.

Smittet spiller

Norge skal etter planen ha bortekamper mot Romania søndag og Østerrike onsdag. Begge kampene er en del av Uefas nasjonsliga.

– Når Helsedirektoratet setter foten ned, har vi bedt troppen bli igjen i Norge inntil vi får en ny vurdering. Vi har norsk lovverk på en side som vi tolker ulikt. Reiser vi ikke, bryter vi det europeiske fellesskapet vi er en del av, sier fotballpresident Terje Svendsen.

Fredag ble det kjent at visekaptein Omar Elabdellaoui har fått påvist koronasmitte. Nærkontakter av en smittet person skal i utgangspunktet i karantene.

Nakstad ikke enig

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad er tydelig på at avvik bare tillates i helt spesielle tilfeller.

«Covid-19-forskriften gir mulighet for unntak fra smittekarantenen kun i tilfeller hvor det er nødvendig for å unngå fare for liv og helse», skriver han i en epost til NTB.

Nakstad er heller ikke enig i NFFs fremstilling av situasjonen.

«Helsedirektoratet setter ikke ned foten, vi har bare vist til covid-19-forskriftens bestemmelser om at nærkontakter til en smitteførende person skal i karantene i 10 dager».

Fredag kveld ble den norske troppen redusert. NFF mente det var tilstrekkelig å holde igjen spillerne som til daglig spiller i Eliteserien. Det gjaldt i alt fem spillere. Resten av troppen spiller og bor i utlandet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog åpnet onsdag for å foreta en ny vurdering av karantenebestemmelsene etter reise utenfor Norge. Her har idrettsutøvere et fritak fra reglene.

Vil ha ny vurdering

Fotballpresidenten mener det vil gi store ringvirkninger om landslaget uteblir fra årets to siste kamper. Med gruppeseier i nasjonsligaens B-divisjon vil Norge få en ekstra mulighet til å nå VM i 2022. I tillegg kjemper Lars Lagerbäcks lag om opprykk til øverste nivå.

– I tillegg vil vi som eneste land i Uefa ikke stille til obligatoriske kamper som vi har forpliktet oss til. Dette er en særdeles krevende situasjon, sier Svendsen.

Tester flere ganger

NFF viser til at 55 nasjonale forbund har skrevet under på smittevernprotokollen til Det europeiske fotballforbundet (Uefa).

– Vi er selvsagt bekymret for den økte smittesituasjonen i samfunnet. Derfor gjør vi alt i hverdagen for å ikke utsette andre for risiko. Som fotballspillere har vi levd i karantene i seks måneder. Vi gjør det vi kan for å holde fotballen i gang. Disse kampene betyr mye for oss, sier Stefan Johansen og Martin Ødegaard i kapteinsteamet.

Ifølge fotballforbundet er landslagsspillerne blitt testet fire ganger siden ankomst til Norge. Det ble gjort senest fredag kveld.

«Samtlige 39 prøvesvar som er mottatt er negative. Det norske landslagsteamet er trygge på at vi håndterer situasjonen med reise, der vi reiser som en gruppe i egen buss, med eget charterfly og bor isolert på hotellet i Romania», skriver fotballforbundet.