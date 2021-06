Nådeløs TIL-kaptein etter stortapet: – Det er bare å beklage

En elendig prestasjon og TIL-treneren varsler nedrykksstrid. Det var den knallharde konklusjonen etter 0–3-tapet i Skien.

SKUFFET: Ruven Yttergård Jenssen etter kampen. Foto: Øyvind Sivertsen

Odd - TIL 3–0.

For etter å ha vært fullt på høyde med Odd før hvilen, gikk det meste i dass de siste 45 minuttene, med to knallskudd fra Joshua Kitolano og Mushaga Bakenga.

– Prestasjonen vi gjorde i andre omgang.. Det var det dårligste vi har gjort i år. Vi datt sammen som lag. Det er bare å beklage, sier kaptein Ruben Yttergård Jenssen ærlig til iTromsø her i Skien.

For første gang siden høsten 2019, var det TIL-supportere på en bortekamp i Eliteserien. De reiste skuffet hjem i kveld.

– Utrolig synd. Jeg følte vi var bra forberedt og at planen var god. Men i andre omgang møtte vi ikke opp. I første omgang var det jevnt, sier Yttergård Jenssen.

Nedrykksstrid?

Etter at Mushaga Bakenga hadde gitt Odd ledelsen, på Skienslagets første sjanse, kunne Daniel Berntsen utlignet like før pause. Men bodøværingen blåste ballen over.

– Ja, og det var unødvendig at de fikk det målet. Samlet sett var det altfor dårlig av oss. Vi har jobbet mye med korridorspillet defensivt, men der bommet vi etter å ha startet fint. Utover i andre omgang var det vondt. Skuffende. Vi skal hjem og trene og bli bedre, sier TIL-kapteinen.

TIL har åtte poeng på ni kamper. Snittet på 0,89 poeng per kamp er for svakt om det skal bli ny eliteseriekontrakt i 2022.

– Det er ingen vits å legge skjul på det. Vi kan ikke bortforklare noe. Vi har fått de poengene vi fortjener og vi er der vi er. Men vi har fokus på prestasjon, og i dag var det for dårlig. Vi skal bli bedre og jobbe knallhardt i lag for å bli det. Vi kommer ikke til å peke på noen som er for dårlig eller har gjort noen feil. Vi vet at vi kan prestere mye bedre enn i dag, sier Ruben Yttergård Jenssen.

– Har noen gandet oss?

I forrige kamp var det tidligere TIL-spiss Thomas Lehne Olsen som senket TIL. I dag var det tidligere TIL-spiss Mushaga Bakenga.

– Jeg vet ikke om det er noen som har gandet oss? Dette er helt jævlig, slår Yttergård Jenssen fast.

Også Gaute Helstrup var naturlig nok svært skuffet i pressesonen etter kampen.

– Prestasjonen var dårligere enn vi ønsket. Vi virket ikke forberedt på det Odd er gode på, sier treneren ærlig.

– Det gjør vondt, legger han til.

Helstrup svarer bekreftende på at det fort blir nedrykksstrid på «Gutan» denne sesongen.

– Ja da, jeg tror nok vi skal være så ærlige og erkjenne at det er der vi starter. Vi forbereder oss på at det blir en krig for å få nok poeng til å spille eliteseriefotball til neste år. Det tror jeg vi visste før sesongen startet, og vi har fått et tøft møte med ligaen. Tar du bort denne kampen, er det en god del av innholdet som har vært positivt, men ja, vi skal nok starte med at det handler om å få nok poeng til slutt. Og så handler det så enkelt om en og en match, sier TIL-treneren.