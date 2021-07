Start-børsen: «Ubegripelig feil»

Dette er Start-børsen etter tapet mot Strømmen.

Start tapte på bortebane mot Strømmen. Foto: Shayan Jalilian

Steffen Stenersen

Daniel Aase Fædrelandsvennens fotballekspert

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Jonas Deumeland 4: Tilbake i målet etter et lite opphold. Fikk svært lite å gjøre bortsett fra baklengsmålene. Noe passiv på 2–1?

Peter Reinhardsen 3: Mistet markering på 1–0. På etterskudd flere ganger.

Vegard Bergan 3: Ut etter første omgang. Svak med ball. Ikke på plass da Strømmen tok ledelsen.

Henrik Robstad 4: Klarte ikke å sette sitt preg på kampen.

Sebastian Buch Jensen 3: For lite, for ofte. Klarte ikke å være en reell trussel for Strømmen.

Mohamed El Makrini 4: Ga bort mye rom før 1–0. God i perioder i andre omgang hvor han tok kontroll på midtbanen.

Eirik Schulze 4: Vi savner fortsatt Eirik Schulze fra i fjor. Klarte noen ganger å komme seg i gode posisjoner, men svake avslutninger.

Mikael Ugland 5: Lekker scoring som tok keeper helt ute av posisjon. Svak første omgang. Godt innlegg som Markovic burde scoret på.

Kristoffer Tønnessen 4: Mistet ballen i egen 16 meter før corneren som ga 2–1. Ellers anonym.

Eman Markovic 5 (Starts beste): Sto bak det aller meste som Start skapte. Burde scoret både i første og andre omgang.

Martin Ramsland 3: Gjorde en ubegripelig feil da han slapp Birkeland alene i feltet rett før slutt. Kom til en del gode sjanser, men klarte ikke å sette dem i mål.

Innbyttere:

Matias Belli Moldskred (45 minutter for Bergan) 4: Inn etter skadeopphold og klarte seg helt greit.