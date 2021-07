Danmark klare for semifinale i EM: – Tror hele verden heier på Danmark

(Tsjekkia – Danmark 1–2) Den danske EM-drømmen lever videre. For første gang siden 1992 er de i en semifinale i et mesterskap.

29 år siden gullet i 1992, har Danmark igjen grunn til å håpe på edelt metall i EM. Lørdag var det Tsjekkia som ble slått i kvartfinalen i Baku, i en kamp hvor Danmark tidlig fikk kontroll.

Til pause gikk Kasper Hjulmands menn i garderoben med en 2–0-ledelse etter scoringer fra Thomas Delaney og Kasper Dolberg, og til tross for at Patrik Schick tente det tsjekkiske håpet allerede tre minutter ut i den andre omgangen, holdt danskene unna og vant 2–1.

– Vi visste at dette ville bli sinnssykt vanskelig. Vi møter et lag som som spiller like intenst som oss. Det var lange seks minutter med tilleggstid. Nå har vi oppnådd noe stort og skal nyte det. Jeg ville heller spilt i Parken, men nå er det Wembley. Men også her i Baku er det som å spille hjemme, sier Kasper Schmeichel til DR1.

– Vi satte oss som mål at vi skulle tilbake til Wembley. Dette blir sinnssykt. Vi prøver å skape nasjonal stolthet og vi merker en vanvittig oppbakking fra Danmark, sier Delaney til DR1.

I semifinalen møter de vinneren av kampen mellom Ukraina og England, som starter klokken 21 lørdag kveld.

En plass i semifinalen virket vanskelig for Danmark etter tap i de to første gruppespillkampene, hvor kampen mot Finland ble overskygget av Christian Eriksens kollaps ute på banen. Steg for steg har de kjempet seg tilbake, og også den tidligere landslagssjefen Åge Hareide har tro på en finale. Hareide tror det blir et møte mot England, et møte han mener danskene vil inn som «underdog» i.

– Da ligger veien åpen, for jeg tror hele verden heier på Danmark, sier Hareide til TV 2.

Kaptein Simon Kjær nevnte også Eriksen i intervjuet med DR1 etter kampslutt.

– Vi vet at Christian har det bra, så da kan vi bare gi alt. Christian vet at vi spiller for ham, sier Kjær.

Thomas Delaney er normalt sett ikke blant de målfarligste på det danske laget, men var smart da han ble stående helt umarkert ved straffemerket på et hjørnespark. Mens de andre spillerne løp innover mot mål, ble Delaney stående og headet kontrollert ned i hjørnet.

En drømmestart for Danmark, men spørsmålet var om de i det hele tatt skulle fått hjørnesparket. Ondrej Celustka klarerte ballen i Kasper Dolberg, som igjen mente at ballen berørte Celustka på vei over dødlinjen. Mens det av TV-bildene ikke var mulig å se at ballen gikk via Celustka, pekte assistentdommeren bestemt på hjørneflagget.

Hvis den første scoringen var av det noe kontroversielle slaget, var den andre scoringen av det utsøkte slaget. Vingbacken Joakim Mæhle har vært blant danskenes beste spillere så langt i mesterskapet og han viste seg igjen frem fire minutter før pause. Med utsiden av høyrefoten la han elegant inn foran mål.

Der løp Kasper Dolberg seg fri og satte enkelt inn sitt tredje mål på to kamper fra fem meter.

Tsjekkia tok grep med to bytter i pausen og det var tsjekkerne som også fikk den beste starten. Tsjekkerne fikk testet Kasper Schmeichel i Danmark-målet to ganger i løpet av det første minuttet og to minutter senere fikk de ballen forbi keeperen.

TENTE HÅPET: Patrick Schick scoret like etter pause. Foto: Ozan Kose /AFP

Selvsagt var det også da Patrik Schick som styrte inn ballen fra tolv meter. Scoringen var spissens femte (av Tsjekkias seks mål) i EM, flest av samtlige sammen med Cristiano Ronaldo.

Tolv minutter før slutt ble Schick byttet ut og uten storscoreren, klarte ikke Tsjekkia å få den nødvendige utligningen. Dermed ble det dansk jubel i Baku.