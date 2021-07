Kan noen minne Verratti på at han har et gult kort? Legger ingenting i mellom i taklingene. En glipp, så er han ute.

Kan noen minne Verratti på at han har et gult kort? Legger ingenting i mellom i taklingene. En glipp, så er han ute.

Det er et dårlig tegn når belgierne begynner å bry seg mer og mer om dommerens prestasjoner utpå her.

Det er et dårlig tegn når belgierne begynner å bry seg mer og mer om dommerens prestasjoner utpå her.

Italia må passe seg, for De Bruyne har hatt regien på to kontringer, og begge gangene har det vært fare på ferde.

Italia må passe seg, for De Bruyne har hatt regien på to kontringer, og begge gangene har det vært fare på ferde.

28′ DEL