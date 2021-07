Slik svarer Glimt-toppen på Kotengs utspill: – Må stå for selv

Glimts styreleder ønsker ikke å kommentere om det er aktuelt å gi slipp på Kjetil Knutsen før kontrakten hans går ut.

RBKs styreleder Ivar Koteng bekreftet torsdag at Glimt-trener Kjetil Knutsen står på ønskelisten til klubben. Foto: David Engmo

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Ivar Koteng har gjort en god observasjon. Vi har en veldig dyktig trener som vi er superfornøyd med.

Det sier styreleder Inge Henning Andersen i Bodø/Glimt til Adresseavisen.

Torsdag kveld bekreftet Ivar Koteng at Glimt-trener Kjetil Knutsen står på ønskelisten til RBK. Åge Hareides kontrakt går ut etter inneværende sesong, og torsdag ettermiddag offentliggjorde RBK-treneren at han ikke ønsker å forlenge med klubben.

Dermed må RBK ut på trenerjakt igjen. På ønskelisten står Kjetil Knutsens navn.

– Han er selvfølgelig på listen vår. Han er en dyktig og interessant trener, sa Koteng på spørsmål fra Adresseavisen torsdag kveld.

Les også Koteng bekrefter: Glimt-treneren står på ønskelisten

– Ikke hørt et eneste ord

Andersen sier Glimt-leiren ikke lar seg påvirke av Kotengs uttalelser.

– En av årsakene til at vi har tatt store steg de siste åra, er at vi fokuserer utelukkende på oss selv og det vi kan gjøre noe med. Hva Ivar Koteng sier og ønsker, forholder vi oss ikke til. Vi kan ikke gjøre noe med det uansett. Koteng må få stå for det selv. For oss er det helt uproblematisk, sier han.

– Vi har registrert uttalelsene hans og syns det er hyggelig at våre spillere og trenere er attraktive. Det betyr at vi har gjort noe rett. Vi tar med oss det videre.

Kjetil Knutsen er ønsket på Lerkendal. Glimt-treneren har ett år igjen av kontrakten sin. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB

Knutsen har ett år igjen av kontrakten sin med Glimt.

– Tror du Knutsen ønsker seg til Rosenborg?

– Han har en kontrakt å forholde seg til. Det vet Kjetil godt. Vi har en god dialog sammen, og det setter både vi og Kjetil stor pris på. Vi er åpen om alt sammen.

– Er det aktuelt å gi slipp på Knutsen før kontrakten går ut?

– Det har jeg ingen kommentar til. Vi forholder oss til kontrakten han har med klubben. Og det er jo åpenbart at vi ønsker å ha med Kjetil videre.

– Har dere vært i dialog med Rosenborg om Knutsen?

– Jeg har ikke hørt et eneste ord fra dem. Vi ønsker Rosenborg og alle i Trondheim lykke til med trenerjakten.

Torsdag kveld møtte Ivar Koteng et samlet pressekorps for å svare på spørsmål om Åge Hareides beslutning og trenerjakten. Foto: David Engmo

Dorsin leder trenerjakten

Koteng sa dette på spørsmål om hvilke kriterier de ser etter i en ny hovedtrener:

– Vi skal spille angrepsvillig fotball, og vi ser at fysikk er noe som har endret seg voldsomt de siste åra. Derfor må vi ha en moderne trener som underholder trøndere, som er et krevende publikum. Og det liker vi.

Han opplyste at det er stort sett sportslig leder Micke Dorsin som skal lede trenerjakten.

– Vi har også satt ned en liten referansegruppe i styret som han skal forholde seg til. Sånn skal vi prøve å jobbe systematisk med det, sa Koteng torsdag kveld.

RBK-lederen ønsket ikke å si noe om tidsaspektet for ansettelsen. Han ville heller ikke si hvem som sitter i referansegruppen i styret.

Åge Hareide offentliggjorde torsdag ettermiddag at han pensjonerer seg som fotballtrener etter inneværende sesong. Foto: Rune Petter Ness

Sportslig leder Micke Dorsin sa torsdag til Adresseavisen at de har allerede jobbet med trenerjakten en stund.

– Vi visste at det var to ulike utfall. Derfor har prosessen vært i gang en stund. Hareides beslutning forandrer egentlig ingenting. Vi har hatt en plan hele veien på at dette kunne skje.