Bildet som kan stoppe ishockey-VM

Norges ishockeyforbunds president Tage Pettersen tror dette dagsferske og oppsiktsvekkende bildet taler i favør av det nordiske kravet om å flytte ishockey-VM om fire måneder fra Hviterussland.

GODE VENNER: Hviterusslands president i snart 30 år, Aleksandr Lukasjenko, og Det internasjonale ishockeyforbundets president René Fasel møttes mandag for å diskutere Hviterusslands VM-skjebne. Foto: VG Scanpix

– Det taler i vår favør for å få det flyttet, sier Tage Pettersen konfrontert med «bjørneklembildet» av Det internasjonale ishockeyforbundets president René Fasel (70) og Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko (66).

De to skulle ha møttes tidligere, men møtet ble utsatt fordi sveitsiske Fasel før jul ble smittet av covid-19. Agendaen var imidlertid den samme da duoen omfavnet hverandre og satte seg ned hjemme hos Lukasjenko mandag: Skal Hviterussland fortsatt få lov til å arrangere ishockey-VM sammen med Latvia 21. mai til 6. juni?

Fakta Norge innleder i Riga Ishockey-VMs toppdivisjon består av 16 lag. Innledningsvis er mesterskapet delt i to grupper av åtte lag. I 2021 starter Norge gruppespillet mot Canada, Finland, USA, Tyskland, Italia, Kasakhstan og vertsnasjonen Latvia i Riga. Den andre gruppen skal i henhold til planen spille i Minsk: Sverige, Danmark, Russland, Tsjekkia, Sveits, Storbritannia, Slovakia og vertsnasjonen Hviterussland. Sluttspillet – kvartfinaler, semifinaler og finalen – med de åtte beste lagene etter gruppespillet skal avvikles i Riga og Minsk. Les mer

Deltagernasjonene Norge, Sverige, Finland og Danmark har gått sammen om å si nei. Bakgrunnen er det folkelige opprøret i Hviterussland etter at Lukasjenko enda en gang ble gjenvalgt til president i landet. Opposisjonen mener han vant som følge av valg- og stemmejuks. De fredelige demonstrasjonene rettet mot Lukasjenko, kalt lederen for Europas siste diktatur, er blitt slått hardt ned.

Opposisjonelle har måttet bøte med livet.

– Det er ikke noe nytt at de er nære bekjente. Det gjør hele situasjonen mer pikant med hensyn til VM eller ikke VM, svarer Norges ishockeypresident Tage Pettersen på spørsmål om den åpenbare hjerteligheten i møtet mellom Fasel og Lukasjenko.

– Man kan mistenke at det ligge noe annet til grunn enn faglige vurderinger, tilføyer han med tanke på at styret (council) i Det internasjonale ishockeyforbundet (IIHF) i løpet av kort tid endelig skal bestemme å flytte VM fra Minsk – eller at det skal gå som planlagt.

Danmarks ishockeypresident Henrik Bach Nielsen har plass i IIHF-styret. I forrige uke uttalte det danske forbundets administrerende direktør Ulrik Larsen at Danmarks ishockeylandslag «ikke skal til Minsk».

– Vi vil at VM skal avvikles i et annet land, slo han fast.

Sveriges ishockeypresident Anders Larsson sier til svenske Expressen mandag – også han etter å ha sett «bjørneklembildet» – at det ikke går å spille ishockey-VM i Hviterussland «slik situasjonen er akkurat nå».

– Der mennesker som åpent demonstrer for frihet fengsles og utsettes for vold som berører oss alle, sier Larsson.

Latvia, som skal avvikle sin del av VM i Riga, har for lenge siden slått fast at de ikke vil arrangere mesterskapet sammen med Hviterussland og Minsk, som også arrangerte mesterskapet i 2014. Latvia og Riga arrangerte VM siste gang i 2006.

Tage Pettersen sier at han håper rapporten som de nordiske landene står bak, vil være tilstrekkelig for å få 2021-VM flyttet fra Minsk. Han tror også et blir utfallet, og håper beslutningen blir tatt så tidlig at det blir tid til å finne et alternativ.

Aleksandr Lukasjenko har siden han tok makten i Hviterussland også vært øverste leder for landets OL-komité. Den internasjonale olympiske komité IOC har suspendert ham fra alt som har med deres leker å gjøre. Tage Pettersen mener det burde være logisk at Det internasjonale ishockeyforbundet følger IOCs eksempel, og at også det «bør veie tungt» når IIHF skal ta sin endelige VM-beslutning.

Lukasjenko er på sin side ikke i tvil om at Fasel er på hans side.

– Dersom Det internasjonale ishockeyforbundet står imot det urettferdige presset, så betyr det at vi avholder verdensmesterskapet. Om Latvia vegrer seg, arrangerer vi VM i Hviterussland og det vil bli det beste i historien. Jeg tror du er fullstendig overbevist, sa Lukasjenko henvendt til Fasel under møtet, ifølge nyhetsbyrået RIA Novosti.

Han ironiserte samtidig over at USA, med stormingen av Kongressen, har langt verre saker å stri med enn han og hans Hviterussland. Presidenten i det hviterussiske ishockeyforbundet, Dimitrij Baskov, var en av flere i Lukasjenkos delegasjon i møtet med Fasel. Baskov er anklaget for å ha vært delaktig i mishandlingen av regimekritikeren Roman Bondarenko, som døde som følge av den i november i fjor.

I en uttalelse gjengitt på det Det internasjonale ishockeyforbundets hjemmeside, mener René Fasel at «situasjonen i dag er annerledes» enn da Hviterussland forrige gang (2014) arrangerte «et perfekt» VM, på tross av noe motstand den gang.

– Vi er her for å finne konstruktive løsninger, sier ishockeypresident René Fasel – som også er IOC-medlem.