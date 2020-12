Lewis Hamilton slås til ridder

Lewis Hamilton blir sir Lewis Hamilton. Den historiske Formel 1-føreren står på Dronning Elisabeths nyttårs-hedersliste.

SIR LEWIS: Formel 1-fører Lewis Hamilton slås til ridder. Foto: Luca Bruno / Pool AP

Publisert: Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Denne sesongen har den britiske Mercedes-føreren nok en gang vært i en klasse for seg, og passerte blant andre legendariske Michael Schumachers rekord for antall Formel 1-seiere før han sikret seg sin syvende verdensmestertittel. Han har også stått på barrikadene som en frontfigur for «Black Lives Matter»-kampanjen.

Nå kan 35-åringen skrive inn nok en bragd på CVen: Han står nemlig på Dronning Elizabeths nyttårs-hedersliste.

Dermed kan han fremover introdusere seg som sir Lewis Hamilton.

– Lewis er en gigant innen vår sport, og har stor innflytelse både i og utenfor bilen. Det han har oppnådd er fenomenalt, og det er mer i vente. Alle oss i Formel 1 vil gratulere ham med denne vel unte anerkjennelsen, og vi ser frem til å se han skinne igjen i 2021, sier kommende Formel 1-sjef Stefano Domenicali til Formel 1s hjemmeside.

Mercedes-sjef Toto Wolff drar også frem superlativene.

– Nyheten om at Lewis skal få motta ridderskap viser at han nå får anerkjennelsen han fortjener etter en karriere med unik suksess innen motorsport. Storbritannia kan være veldig stolte over å ha en mester og ambassadør av sir Lewis Hamiltons kaliber, sier han ifølge Motorsport.com.

Det er noen få utvalgte i Formel 1-sirkuset som har fått utmerkelsen tidligere, blant andre sir Jackie Stewart (tre ganger verdensmester) og Williams-grunnlegger sir Frank Williams. Hamilton er kun den fjerde føreren som får utmerkelsen. Han er den første som blir slått til ridder mens han fremdeles er aktiv.

FORBILDE: Det er ikke bare på racerbanen Lewis Hamilton har bemerket seg denne sesongen, han har også tydelig markert motstand mot rasisme foran hvert løp denne sesongen. Foto: REUTERS/Bryn Lennon/File Photo

Ifølge The Guardian var det statsminister Boris Johnson som personlig sørget for at Hamilton skulle få tittelen i år, ettersom det var sådd tvil i om han kunne få den når han bor i Monaco.

I år er Hamilton den eneste idrettspersonligheten som slås til ridder, men en rekke andre får ulike ordener som CBE, OBE og MBE ifølge NTB.

Blant andre idrettsprofiler som hedres er de tidligere fotballspillerne Jimmy Greaves og Ron Flowers, som får hver sin MBE. De var med i Englands tropp som vant VM-gull i 1966, og det har vært en kampanje for å sørge for at alle gjenlevende medlemmer av troppen får en orden.

Andre fotballnavn, som Alan Curtis og Gillian Coulthard, får også hver sin MBE.