RBK vil ha 14,4 mill. fra krisepakken

RBK og resten av Fotball-Norge har måttet spille for tomme tribuner denne sesongen. Det gir seg utslag økonomisk. Foto: Ole Martin Wold/NTB Scanpix

Torsdag sendte RBK inn søknaden for kompensasjon fra idrettens andre krisepakke, og ber om å få kompensert for inntektsbortfall på over 20 millioner kroner.