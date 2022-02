Se sport direkte på Aftenbladet

Her forklarer vi hvordan du får tilgang til kampen og hvordan du kan se den på tv-skjermen.

Kristian Oftedal Kvendseth Journalist

Publisert: Publisert: 16. september 2020

Kjøpe abonnement

Alle som har et aktivt abonnement hos Stavanger Aftenblad har mulighet til å se fotballkamper som vises på Aftenbladet.no. Hvis du ikke allerede har en digital bruker knyttet til abonnementet, kan du opprette det her. Sjekk vår videoveileder som viser deg hvordan du oppretter digital bruker - trinn for trinn.

Hvis du ikke allerede har et abonnement, kan du kjøpe tilgang her.

Ofte stilte spørsmål

Hva skal til for å se kamper og andre tv-sendinger som er for abonnenter?

– Alt du trenger for å se kampene er et Aftenblad-abonnement. Dersom du allerede er abonnent, trenger du ikke å registrere deg på nytt.

Hva får jeg som abonnent tilgang til?

– Her finner du informasjon om hva de ulike abonnementsproduktene gir deg tilgang til.

Hva er en Schibsted-konto, og hvordan lage bruker?

- Her finner du informasjon om hva Schibsted-konto er. Dersom du ikke allerede har en bruker, kan du opprette en ved å klikke «opprett bruker» i innloggingsfeltet. Er du i tvil om hvordan du oppretter digital bruker? Sjekk vår videoveileder som viser deg hvordan du gjør det - trinn for trinn.

Kan man se direktesendt sport på Aftenbladet i utlandet?

– Enkelte sendinger vil kunne være tilgjengelig også i utlandet, avhengig av rettighetsbegrensninger.

Hvor kan man se kampene?

– Du kan se kampen i nettleser på alle enheter. Du kan også overføre tv-bildene til en større skjerm - se mer informasjon nedenfor.

Se kampen på tv-skjermen?

Hvis du ønsker å se kampen på en større skjerm enn laptop/mobil/brett, kan du benytte en Apple TV eller Chromecast.

■ Har du en iPhone eller iPad kan du streame kampen fra mobilen/nettbrettet til tv-en via Airplay eller til en Apple TV via Safari.

■ Alternativt kan du koble en PC til TV-en med en HDMI-kabel.

■ Chromecast fungerer hvis du åpner kampen i nettleseren Google Chrome i Android eller via PC (ikke i app på mobil).

Slik gjør du for å koble Iphone/Ipad til Apple TV:

Start sendingen. Nede til høyre vil du se et lite ikon for Airplay. Klikk på dette og velg Apple TV-en du vil sende videobildene til.

Slik gjør du for å koble Mac til Apple TV:

Start sendingen. Klikk på Airplay-ikonet på menylinjen øverst på skjermen:

Slik gjør du for å koble en Android-enhet eller PC til Chromecast:

Start sendingen. Klikk på Chromecast-ikonet i avspillermenyen nederst i skjermbildet. Velg deretter enheten du vil spille av videoen på: