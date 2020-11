Investorene spytter inn 11 millioner for å dekke Start-underskudd

Start vil oppleve røde tall også i 2020. Foto: Tor Erik Schrøder

Nok en gang reddes økonomien til Start av investorene i Start en Drøm AS. Et tosifret millionbeløp spyttes inn for at klubben skal gå i null i 2020.

Nå nettopp