Sønnens siste hilsen til Maradona: – Følte meg uslåelig ved siden av deg

Diego Maradona Junior (34) skriver i et følelsesladd innlegg på Instagram hvor mye faren betød for ham.

FAR OG SØNN: Diego Maradona og Diego Maradona Junior sammen i 2016. Foto: Maria Laura Antonelli/REX / REX

Publisert: For mindre enn 40 minutter siden

Diego Maradonas eldste sønn, Diego Maradona Junior, kunne selv ikke delta i begravelsen til fotballikonet etter å ha blitt smittet av coronaviruset tidligere i november, ifølge svenske Aftonbladet.

Sønnen har istedenfor vært hjemme i Napoli, og fredag ettermiddag sendte han en siste hilsen til faren.

– Så glad jeg var i deg. Du kan ikke forestille deg det, bare å være ved siden av deg gjorde at jeg følte meg uslåelig. Som jeg vil savne klemmene, igjen kan du ikke engang forestille deg det, og som jeg vil savne å sitte med deg og se på en kamp med vårt kjære Napoli, skriver Maradona Junior.

– Og barna mine, hvordan skal de klare seg uten en så kjærlig bestefar. Jeg lover at de alltid vil stå på din side og alltid forsvare deg, skriver han videre.

– Kapteinen i hjertet mitt vil aldri dø, for jeg vil elske deg til mitt siste åndedrett. Vent på meg og finn meg når min tid kommer, for jeg har alltid ønsket deg ved siden min, siden en sønn ved siden av faren ikke er redd for noe. Ha en god tur, 10-eren i hjertet mitt. Jeg elsker deg.

Diego Maradona Junior ble født i 1986, som sønn til Cristiana Sinagra og Diego Maradona. Han har i mange år spilt fotball for lag litt lenger ned i det italienske seriesystemet, og noterte seg for en kamp på U17-landslaget til Italia tilbake i 2001.

Maradona anerkjente ikke farskapet før i 2007 og offentlig anerkjente han først farskapet i 2016, ifølge Aftonbladet. Maradona sa den gang «jeg elsker han veldig mye, og han er veldig lik meg».

STRØMMET TIL GATENE: Folk strømmet til gatene i Buenos Aires for å ta et siste farvel med Maradona. Foto: RAUL FERRARI / TELAM

I et Instagram-innlegg publisert i forbindelse med Maradonas 60-årsdag 30. oktober, var sønnen klar på at han har tilgitt faren.

– Du spør meg ofte om jeg har tilgitt deg. Hvordan kan jeg ikke gjøre det når du med en klem klarer å sette en stopper for så mye lidelse. Jeg ville tilgitt deg tusen ganger til, og vet du hvorfor? Fordi våre barn har sin egen superhelt og du alltid har vært min, skrev sønnen den gang.

Han skrev videre at han ønsket at han kunne være sammen med ham, og ønsket ham mer glede, kjærlighet og at han alltid skulle være glad.

Kort tid etter ble Maradona operert etter en hjerneblødning, før han døde onsdag etter en hjertestans.

Maradona etterlater seg fem barn.