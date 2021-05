Tettey ferdig i Norwich: RBK bekrefter dialog

Alexander Tetteys tid i Norwich er over etter ni år. Nå sier Mikael Dorsin at Rosenborg har dialog med veteranen.

Alexander Tettey blir ikke tilbudt ny Norwich-kontrakt. Foto: JULIAN FINNEY / X01348

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Det bekrefter Tettey selv overfor TV 2 etter et møte med sportssjef Stuart Webber tirsdag.

– Beskjeden jeg fikk var at klubben ikke kommer til å tilby meg en forlengelse av kontrakten. Neste år skal klubben spille Premier League-fotball igjen, og da ønsker de å forsterke troppen og laget. Beskjeden kom ikke som noen overraskelse på meg, sier han.

Tetteys Norwich rykket nylig opp til Premier League. Det er tredje gang midtbanemannen har vært med på å ta klubben sin opp til den øverste ligaen i engelsk fotball.

Da Adresseavisen snakket med Tettey i slutten av april, ventet han på avklaringen han nå har fått.

Familien skal flytte hjem til sitt nye hus på Lade til sommeren, og for halvannen uke siden var Tettey klar på at et forlenget utenlandsopphold måtte gjennom et familieråd før det ville være aktuelt.

Han har tidligere avvist spill i norsk fotball. I slutten av april åpnet han for at det likevel kunne finnes en mulighet:

- Om det plutselig er en klubb som vil gjøre meg til spillende trener, og hjelpe meg videre i karrieren, må jeg lytte til det. Sånne ting kunne gjort det interessant, sa han.

Fridde til RBK

I et intervju februar 2020 kom han imidlertid med et frieri til Rosenborg.

En arbeidshverdag på Lerkendal var uansett fristende, selv om fotballkarrieren skulle være over når han flytter hjem til Trondheim.

– Da håper jeg Rosenborg tilbyr meg en jobb i akademiet. Drømmen min er å få jobbe med barn, men jeg vet ikke om det er med sport eller utenfor idretten. Men om jeg flytter hjem, og Rosenborg har behov for meg på akademiet, skal jeg løpe til Brakka og si ja med en gang, sa han.

RBKs sportslige leder Mikael Dorsin svarte med at han var klar for å møte den tidligere Rosenborg-helten.

– Flytter han tilbake til Trondheim og vil jobbe i fotballen, så skal vi selvsagt ta en prat med ham. Har han de ambisjonene, er det sånn vi må opptre, sa Dorsin.

Dorsin: - Vi har dialog

Nå bekrefter Rosenborgs sportssjef kontakt mellom partene.

– Vi har hatt dialog, ja, som jeg har med de fleste tidligere spillere som er ute, og sannsynligvis skal hjem på et tidspunkt. Jeg tror det er veldig liten sjanse for at han kommer til å spille i Norge om han eventuelt fortsetter et år til, men vi har dialog, sier Dorsin.

Og sier samtidig at tiden etter karrieren også har vært et tema. Per Ciljan Skjelbred er lovet en jobb i RBK-akademiet når han en gang gir seg. Det kan være aktuelt også for Tettey.

– Vi har også hatt dialog om at han i fremtiden, når han eventuelt legger opp, kunne bidra på en god måte i akademiet om det skulle passe for begge parter da. Men den dialogen tar vi videre den dagen han legger opp, sier Dorsin.