En historisk flause i klimapolitikken

DEBATT: Klimaminister Sveinung Rotevatn og Venstre skryter ofte av at regjeringen gjennomfører «et historisk taktskifte» i klimapolitikken, senest i Aftenbladet 21. april. Men utslippene er sannsynligvis like høye nå som for 30 år siden.



«Skal vi klare å kutte utslipp raskt nok de neste årene, trengs et taktskifte som er reelt», skriver Ulrikke Torgersen. Foto: Jarle Aasland

Ulrikke Torgersen 1. kandidat til Stortinget for MDG Rogaland

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det har ikke manglet på store ord når klimaminister Sveinung Rotevatn og Venstre har snakket om regjeringens klimapolitikk de siste årene. Mantraet har vært at utslippene går ned og at regjeringen er i gang med et historisk taktskifte i klimapolitikken.

Det regjeringen holder på med, er ikke et historisk taktskifte, men en historisk flause.

Høyere enn antatt

Samtidig som at Venstres Kjartan Lunde påstår at min kritikk er feilaktig, viser en feil hos SSB at utslippene i Norge sannsynligvis faktisk har vært høyere enn antatt, helt siden 2012. Regjeringen brøt også klimamålene for 2020.

I 1990 var norske utslipp på 51,5 millioner tonn CO₂-ekvivalenter. Med SSBs regnefeil, ender utslippene i 2019 på 51,3 millioner tonn - altså marginalt under nivået vi var på for 30 år siden. Det regjeringen holder på med, er altså ikke et historisk taktskifte, men en historisk flause.

Sannsynligvis må Norge kutte 10 millioner tonn CO 2 mer enn vi trodde de neste ni årene. Regjeringens gullkalv – en økning i bensinprisen til 20 kroner vil for eksempel bare kutte 3 millioner tonn og mye mer enn det som trengs.

Lunde mener min kritikk ikke viser til løsninger. Vel, dere kunne ha gitt penger til å skape nye grønne jobber, tatt tak i overforbruket av rødt kjøtt, oljevirksomheten, bil- og flytrafikken. Det dere heller gjør er å sette ny rekord i tildelinger av letelisenser på norsk sokkel, flytte grensen for hvor oljeboring. Bare 2 prosent av krisepakkene under pandemien har blitt dedikert til grønn omstilling.

Ny regjering trengs

Skal vi klare å kutte utslipp raskt nok de neste årene, trengs et taktskifte som er reelt. Bare da kan vi unngå at våre medmennesker må flykte fra hjemmene sine, sikre våre egne hjem fra ekstremvær, og sørge en trygg og stabil verden for de som vokser opp i dag. Men da trengs et sterkt MDG, og en ny regjering.