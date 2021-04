PSG ble hardt straffet av nådeløse Manchester City

(Paris Saint-Germain - Manchester City 1–2) Først havnet PSG-målvakt Keylor Navas på halvdistanse da Kevin de Bruynes innlegg gikk rett i mål. Så stilte hjemmelaget opp en mur som ville fått enhver forsvarsminister til å steile.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

PSG ledet 1–0 da Kevin de Bruyne i andre omgang skrudde ballen rett i mål med et innlegg fra venstre. Ballen gikk gjennom hele feltet, Keylor Navas i PSG-målet ble utspilt og ut av ingenting kom Manchester Citys livsviktige bortemål.

– Åpenbart var det litt heldig at det første målet gikk inn. Det er så vanskelig for målvakten, fordi han forventer at noen berører den, sier de Bruyne til BT Sport.

Belgierens mål var Citys første i en Champions League-semifinale - noen gang.

Like etter kom det andre. Riyad Mahrez skjøt gjennom muren, den ene snudde seg til siden og den andre med ryggen til, og i mål bak en utspilt Navas. Ikke akkurat en «Wonderwall» mot favorittklubben til Oasis-medlem Liam Gallagher.

– Vi slapp inn to skikkelig dumme mål, sier Marquinhos til RMC.

HULL: Riyad Mahrez finner åpningen mellom Leandro Paredes og Presnel Kimpembe. Foto: Dave Winter/BPI/Shutterstock / Shutterstock

– Det skal være flaut om ballen går gjennom muren. Det kan man ikke gjøre i Champions League, sier tidligere PSG-spiller Andrine Stolsmo Hegerberg hos VSport1.

Da PSGs problemer ikke så ut til å kunne bli noe større, satte Idrissa Gueye inn en aldeles grusom takling mot Ilkay Gündogan. Felix Brych brukte god tid og trolig noen hjelpere i videobua før han hentet opp det røde kortet.

Manchester City fikk en drømmekveld på Parc de Princes, men det så virkelig ikke slik ut etter første omgang.

I SAID MAYBE: Riyad Mahrez jubler sammen med Oleg Zinchenko (fra høyre), Kevin de Bruyne og Ruben Dias etter sin 2–1-scoring. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Les også Karim Benzema tangerte Raúl med klassescoring mot Chelsea

PSG startet best

Det var hjemmelaget som kom best i gang. På et hjørnespark tidlig i første omgang raget Marquinhos høyest på første stolpe etter å ha løpt seg fri fra Rodri og styrte ballen elegant i det lengste hjørnet.

FØRSTE STIKK: Brasilianerne Neymar og Marquinhos feirer etter sistnevntes 1–0-scoring. Foto: Julien Poupert / PA Wire

Hjemmelaget lente seg på sin vanvittige kontringsstyrke og utnyttet et Manchester City-lag som lenge slet med å finne rytmen på Parc des Princes.

Neymar vartet opp med den ene involveringen lekrere enn den andre, Mbappé terroriserte backene og Angel di María skrudde klokken tilbake noen år med en allstedsværende prestasjon.

Men det holdt bare én omgang.

– Det er veldig smertefullt. Vi er alle skuffet, sier PSG-sjef Mauricio Pochettino.

Les også Guardiola og City vinner finalen og tangerer Liverpools rekord

Propagandafotball

Til slutt var det altså de lyseblå fra Manchester som tok et syvmilssteg mot finalen i Istanbul, i det som er fotballens store oljeduell.

Qatar-eide Paris Saint-Germain og Abu Dhabi-eide Manchester City har fortsatt til gode å nå til topps i den gjeveste europeiske turneringen. Det har vært det store målet til både Nasser Al-Khelaifi, som tok over styringen av PSG gjennom Qatar Sports Investment i 2011, og Sheikh Mansour, som kjøpte Manchester City i 2008 gjennom City Football Group.

PSG tapte fjorårets finale mot Bayern München og er nå i sin andre semifinale på rad. City, på sin side, er i sin andre på fem år – og i jakt på sin første finaleplass.

På banen stilte spillere kjøpt for til sammen ti milliarder kroner og det var tydelig. De spilte propagandafotball – i dobbel forstand – med sine hurtige kombinasjoner og presise pasningsspill.

PSG har vunnet sine to siste bortekamper i utslagsrundene, mot FC Barcelona og Bayern München. Neste uke kommer årets tredje bortemulighet, og denne gangen må det bli borteseier.

PS! Real Madrid og Chelsea spilte 1–1 i den andre semifinalekampen tirsdag kveld.