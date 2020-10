Champions League direkte: Haaland og Dortmund med tøff bortekamp

DEL

Vi har for øvrig hatt noen norske spillere i Lazio for en stund tilbake. Per Bredesen (1952-1955) og Ragnar Nikolay Larsen (1951-1953) har begge ikledd seg den lyseblå trøyen. Også Valon Berisha (2018-2020) har spilt for Lazio. Egersunderen representerer som kjent Kosovo sitt landslag.