Christian Ruud om gigantmøtet: – En del som taler for at Nadal er tidenes beste om han vinner

Rafael Nadal (34) møter Novak Djokovic (33) til gigantfinale i French Open. Da kommer nok en gang spørsmålet: Hvem er den beste tennisspilleren gjennom tidene?

Rafael Nadal jublet da en ny finaleplass i French Open var sikret. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / REUTERS

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

I semifinalene var det David mot Goliat. Nadal gjorde seg ferdig med Diego Schwartzman på tre sett. Stefanos Tsitsipas kjempet tappert mot Djokovic, og tvang serberen til et femte sett. Det ble en ren maktdemonstrasjon fra verdenseneren.

Søndag er det Goliat mot Goliat på grusen på legendariske Court Philippe Chatrier i Paris.

– Nadal har vel aldri tapt en French Open-finale. Hvis jeg måtte velge, så ville jeg valgt å møte Djokovic. Da hadde sjansen min vært bitte litt større, sier Casper Ruud om hvem han hadde foretrukket å ha på andre siden av nettet.

Nadal spiller for å tangere Roger Federers Grand Slam-rekord på 20 titler. Djokovic spiller for sin 18. Nok en gang vil diskusjonen om hvem av de tre gigantene som er tidenes beste komme både før og etter finalen spilles.

Goliat mot Goliat. Rafael Nadal og Novak Djokovic møtes i finalen i French Open. Foto: Edgar Su /REUTERS

De harde fakta

Meningene er nærmest like splittet som det amerikanske presidentvalget – og til tider nesten like opphetet. De harde fakta er som følger:

Roger Federer: Ett OL-gull (double). Har spilt 31 Grand Slam-finaler og har 20 titler. 6 titler i ATP-sluttspillet. 28 ATP1000-titler. 103 titler totalt. Vunnet 1242 kamper. Har spilt inn 1,18 milliarder kroner.

Rafael Nadal: To OL-gull (Ett single og ett double). Har spilt 27 Grand Slam-finaler og har 19 titler. Ingen titler i ATP-sluttspillet. 35 ATP1000-titler. 85 titler totalt. Vunnet 998 kamper. Har spilt inn 1,1 milliarder kroner.

Novak Djokovic: Ingen OL-gull. Har spilt 26 Grand Slam-finaler og har 17 titler. 5 titler i ATP-sluttspillet. 36 ATP1000-titler. 81 titler totalt. Vunnet 930 kamper. Har spilt inn 1,31 milliarder kroner.

– Det er mange som kan spille gode kamper, men å vinne turneringer har skilt de tre store fra resten de siste femten årene, sier Casper Ruud.

Fakta De to gigantene Rafael Nadal: Født: 3. juni 1986 (34 år) Fra: Mallorca i Spania Ble proff: 2001 Grand Slams: Australian Open (1 gang), French Open (12 ganger), Wimbledon (2 ganger) og U.S Open (4 ganger) Seire over Djokovic: 26 Novak Djokovic: Født: 22. mai 1987 (33 år) Fra: Beograd i Serbia Ble proff: 2003 Grand Slams: Australian Open (8 ganger), French Open (1 gang), Wimbledon (5 ganger) og U.S Open (3 ganger) Seire over Nadal: 29 * Kampen vises på Eurosport fra klokken 15.00. Les mer

Mener Nadal er størst om han vinner

I statistikken er det lite som skiller de tre store. Likevel er det noen ting som taler for dem alle tre.

Federer har pr. dags dato flest Grand Slams, flest titler i ATP-sluttspillet og flest titler totalt. Nadal er den eneste med OL-gull i single, og er den som har vunnet flest Grand Slam-finaler. Djokovic på sin side er den eneste som har vunnet alle ATP1000-turneringene to ganger.

– Hvem som blir størst til slutt er ikke godt å si før de legger racketen på hyllen, sier far og trener til Casper Ruud, Christian Ruud, og tenker seg litt om.

– Men det er en del som jeg føler taler for at Nadal er tidenes beste om han vinner en Grand Slam til, sier han.

Christian Ruud (til høyre) mener at Rafael Nadal leder i kampen om å være tidenes største tennisspiller om han vinner søndagens French Open-finale. Foto: Dan P. Neegaard

Et OL-gull henger høyt og Christian Ruud mener også at Federers mange ATP-sluttspilltitler blir tillagt litt for stor vekt.

– Det har alltid gått innendørs. Hadde det gått på grus, hadde Nadal sikkert vunnet ti sånne også, sier han og legger til at før søndagens finale vurderer han de to å inneha en delt førsteplass.

– Men med ny seier i French Open er Nadal en tå foran?

– Ja. Det vil jeg kanskje si.

PS: Ruud er en del av Nadal-akademiet og har et tett samarbeid med spanjolen.