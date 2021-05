Slik belønnes RBK-kapteinen etter Molde-nedturen

Per Ciljan Skjelbred ble byttet ut før RBK raknet. Kapteinen får en firer på Adressa-børsen. MARIANN DYBDAHL

Molde snøt Rosenborg for tre poeng i dramatiske sluttminutter. Det så kaptein Per Ciljan Skjelbred fra sidelinja. Sjekk dommen over RBK-spillernes innsats i vår børs her!

