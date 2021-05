Lagkompisen så Lunde Pedersens sykkelulykke: – Var veldig heldig

Hallgeir Engebråten (21) lå rett bak Sverre Lunde Pedersen (28) i 45 kilometer i timen da han på sykkel styrtet rett ut i en steinur: – Ut i fra hvordan det kunne ha gått, var han veldig heldig, forteller landslagskameraten.

VANT TIL FART: Skøyteverdensmester Sverre Lunde Pedersen (28) bruker rulleskøyter sykkel som treningsmidler under sommertreningene. Bildet er fra etter en økt langs riksveien mellom Lillestrøm og Fetsund i fjor. Bak Peder Kongshaug (t.v) og Allan Dahl Johansson. Foto: Helge Mikalsen

Publisert: Publisert: I dag 13:19

Sverre Lunde Pedersen er ifølge skøyteforbundets generalsekretær Håkon Dahl nå overført til ordinær sengepost ved Oslo universitetssykehus. Etter tre operasjoner – én i hver hånd og nakken – «ser det bra ut». Norges OL-gullvinner og verdensmester fra 2019 vil etter alt å dømme bli liggende på Ullevål ut uken, før det blir bestemt om han skal bli værende eller overflyttes til Haukeland sykehus i Sverre Lunde Pedersens hjemby Bergen.

Det er seks dager siden han ble utsatt for den dramatiske sykkelulykken i Fyresdal i Telemark. Sverre Lunde Pedersen hadde sammen med fire andre landslagsløpere (Odin By Farstad, Allan Dahl Johansson, Engebråten og Peder Kongshaug) etter en avsluttet landslagssamling i Oslo, takket ja til å sykle sammen med en større gruppe syklister fra Dølemo i Agder.

To følgebiler, en foran og en bak, eskorterte feltet bestående av 18 syklister.

Skøyteguttas plan var å sykle 180 kilometer. Drøyt halvveis og etter en kort pause, startet neste «etappe»: En rett og slak utforbakke på en «gammel vei» som var stengt for tungtransport. Personer i følgebilen ga beskjed om å ta de skulle ta det med ro. Det gjorde de, ifølge Hallgeir Engebråten.

– Det var ingen villmannskjøring. Vi trillet, sier han.

Han beskriver det som så skjedde som «forferdelig uflaks».

TETT PÅ: Hallgeir Engebråten (foran) og Sverre Lunde Pedersen under en rulleskøyteøkt langs Fetveien i juni i fjor. Foto: Helge Mikalsen

– Det var et lite hull, som var vanskelig å se fra sykkelen, forteller Hallgeir Engebråten - som da dannet feltets baktropp med Lunde Pedersen, Dahl Johansson og By Farstad.

Sverre Lunde Pedersen «traff» det hullet og føk ut av veien, rett inn i en steinur av grov sprengstein.

– Jeg lå bak ham og fikk med meg det meste, sier Hallgeir Engebråten.

Les også Norges siste skøyteskrik har kostet foreldrene over en million

Han sier at det var «såpass stygt» at det første han og de som kom frem til Sverre Lunde Pedersen forsikret seg om, var å sjekke at det var «liv i ham». Han var ved bevissthet, de ringte nødetaten og fulgte instruksene om hva de skulle gjøre i påvente av at ambulanse og luftambulanse skulle komme frem til ulykkesstedet.

Det tok 30 til 32 minutter, ifølge Hallgeir Engebråten.

– Vi fikk roet ham og sørget for at han var ved bevissthet. I følgebilen var det et teppe, som han fikk over seg, sier Hallgeir Engebråten.

Han forteller at Sverre Lunde Pedersens sykkel var totalvraket, og at uhellet skjedde på verst tenkelige sted langs veien de da syklet på. «Fem minutter før og fem minutter etter» var terrenget utenfor veiskulderen av en helt annen karakter enn akkurat her.

Her var veien sprengt ut av fjellet, og Sverre Lunde Pedersen krasjet mot sprengsteinen.

– Ut i fra hvordan det kunne ha gått, var han veldig heldig, mener Hallgeir Engebråten.

Han sier at det var en real trøkk og at Sverre Lunde Pedersen må ta tiden til hjelp og sørge for å bli hundre prosent restituert før han er tilbake.

– Selvsagt vil vi ha ham tilbake så fort som mulig. Vi kommer til å merke at han er borte. Han betyr mye for oss, sier Engebråten om allroundløpernes veteran og mangeårige bestemann - som i september 2019 var utsatt for en sykkelkrasj under en treningssamling i Inzell.

Ifølge generalsekretær Håkon Dahl i Norges skøyteforbund har ikke Sverre Lunde Pedersen kunnet motta besøk av noen på grunn av smittevernrestriksjonene ved Oslo universitetssykehus.