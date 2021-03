Nesten ingenting tilsier at klubbene skal være store rivaler. De to spissene er noe av forklaringen.

Erling Braut Haaland (20) mot Robert Lewandowski (32). Det er det hele Tyskland snakker om før lørdagens «Der Klassiker». Det er det flere gode grunner til.

Robert Lewandowski og Erling Braut Haaland møtes til superduell i «Der Klassiker» lørdag. Foto: ALBERTO LINGRIA, REUTERS / INA FASSBENDER, REUTERS

Sondre Moen Myhre Journalist, Aftenposten

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

«Bayerns Haaland-plan», «Lewandowskis Dortmund-rekorder», «Lewandowski vs. Haaland. Hvem har overtaket?». Det er bare noen av de store og mange overskriftene i tysk presse før Bayern München møter Borussia Dortmund lørdag kveld.

Så stort er fokuset på de to stjernespissene, at man nesten kan glemme at det faktisk er 20 andre spillere som skal starte kampen.

– Duellen mellom Lewandowski og Erling, er duellen som blir headline i alle TV-program og alle medier der nede, sier Viaplays Jan Åge Fjørtoft til Aftenposten noen minutter etter at han har gjennomført intervju med tysk TV om nettopp denne duellen.

Fakta «Der Klassiker» Kallenavnet på oppgjøret mellom Borussia Dortmund og Bayern München Er blitt spilt 128 ganger Bayern München har flest seire med sine 62 I 1971 vant Bayern München 11–1. Det er den største seieren i oppgjøret. Thomas Müller har spilt flest «Der Klassiker» med sine 36. Robert Lewandowski har scoret flest mål i «Der Klassiker» med sine 24 mål. Kampen spilles lørdag kl. 18.30 og vises på Viasat 4. Les mer

Utrolige tall

Det er det selvsagt gode grunner til. Lewandowski har denne sesongen scoret utrolige 28 mål på 22 kamper, og er i rute til å ta Gerd Müllers rekord på 40 mål i en og samme Bundesliga-sesong. Haaland på sin side står med 17 mål på 18 kamper.

– Bare det at Erling blir sammenlignet med Lewandowski, sier hvor langt han har kommet. Lewandowski er den beste «nieren» siden Marco van Basten, sier Fjørtoft.

Og han er langt ifra den eneste som sammenligner de to. Det har også Bayern-trener Hansi Flick gjort før oppgjøret.

– Han har, slik man også må ha som midtspiss og som «Lewy» også viser, en enorm målappetitt. En som har fremtiden for sine føtter. Han har alt det man trenger. Han er rask og er enormt bra til å avslutte, sier motstandertreneren om Haaland til tyske Bild.

Erling Braut Haaland har ennå til gode å vinne mot Bayern München i Dortmund-drakt. Tre forsøk har resultert i tre tap. Foto: MARTIN MEISSNER / REUTERS

Det oppkonstruerte navnet

At det er to stjernespillere som fokuseres på før «Der Klassiker», er langt ifra unormalt.

På 90-tallet var det Matthias Sammer mot Lothar Matthäus. På tidlig 2000-tallet var det Thomas Rosicky mot Stefan Effenberg. På tidlig 2010-tallet var det Robert Lewandowski (da i Dortmund) mot Mario Gomez. Og nå Haaland mot Lewandowski.

Grunnen?

– «Der Klassiker» er blitt noe på grunn av mange gode fotballspillere i de to klubbene som hele verden er blitt interessert i, sier Fjørtoft.

For Borussia Dortmund og Bayern München har egentlig ingen annen grunn til å være rivaler enn det rent sportslige.

– Navnet på den kampen er en ganske moderne oppfinnelse. En konstruksjon. I tysk sammenheng er det ikke et stort oppgjør i det hele tatt, forklarer programleder for fotballpodkasten Dritte Halbzeit, Asbjørn Slettemark.

Der de fleste derbyer bygger på byrivaleri, ideologier eller religion, har ikke Dortmund og München disse markerte skillelinjene. At kampen er en «klassiker», kan også diskuteres.

– I utgangspunktet møttes de ikke før 1965 fordi tysk fotball var regionalt frem til da. Du kan si at det er en moderne klassiker. Etter at Dortmund begynte å vinne i 1995, har det vært noen fantastiske kamper, sier Slettemark.

– Du går ikke utrygt i Dortmund som Bayern-supporter altså?

– Nei, det gjør du ikke. Det er ikke noe stort problem.

Dortmunds suksess under Jürgen Klopp var med å løfte «Der Klassiker»-kampene til et nytt nivå. Foto: Roberto Pfeil / dapd

De nøytrales håp

Likevel har det de siste tiårene bygget seg en viss rivalisering mellom klubbene. Det meste kan forklares sportslig. Den sportslige suksessen til de to klubbene har også gitt kampen noen flere dimensjoner.

De siste 30 årene har ligatittelen, med noen unntak, stått mellom de klubbene.

– Dortmund har vært de nøytrales håp. De har håpet at de skulle ta kampen mot Bayern, sier Fjørtoft.

Fem ganger har Dortmund klart å klå München for tittelen de siste 30 årene. Bayern München har på sin side vunnet 18 titler i denne perioden.

I 2012 vant Dortmund Bundesliga. Siden har Bayern München vunnet åtte ganger på rad. Foto: Martin Meissner / AP

Overgangene som smerter

Men de siste årene har det også vært enkeltspillere som har gjort at gnisningene mellom klubbene har økt. Spesielt hos de mektige styrene i klubben.

Bayern München har med sin kjøpekraft til tider støvsugd det tyske markedet for spillere, slik Rosenborg gjorde det i Norge i sin storhetsperiode. Det har også rammet Dortmund hardt når de har forsøkt å bygge opp slagkraftige mannskap.

– Det er den gamle megakommersielle maskinen Bayern München, mot den utad litt sympatiske og folkelige klubben Dortmund, sier Slettemark.

Robert Lewandowski er en av flere spillere som de siste årene har byttet ut gult og svart med rødt og blått. Det har smertet i Dortmund. Og med Haalands brutale inntog i Bundesliga, har spekulasjonene begynt å svirre også rundt ham.

– Det er selvsagt spekulasjoner om, og hvis og når, Erling forlater Dortmund, om Bayern er en naturlig destinasjon. Slik det er for de fleste spillere i Tyskland som skal videre, sier Fjørtoft.

Men først skal han forsøke å senke Bayern i deres egen lekegrind i München. Det blir i så fall Dortmunds første Bundesliga-seier i München siden 2014.