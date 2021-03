Nå har Norge levert anke etter Klæbos disk

Norges Skiforbund og Johannes Høsflot Klæbo sendte tirsdag anke til FIS. 24-åringen ble fratatt VM-gullet på femmila etter kollisjonen med Aleksandr Bolsjunov.

– Vi mener det er riktig å anke diskvalifiseringen da vi er uenig i juryens kjennelse. Vi anser hendelsen som en «race incident», sier langrennssjef Espen Bjervig i en pressemelding.

Norge ønsker ikke å sanksjonere noen, men at Klæbo får gull, Emil Iversen sølv og Bolsjunov bronse - den rekkefølgen de kom i mål.

Fakta Tidslinje om Klæbo-disken Søndag: Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Iversen rykker opp som vinner. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer. Tirsdag Klokken 16.30: Norge bekrefter at anke er levert Les mer

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil nå sette ned en appellkommisjon for å vurdere saken. Den består av tyske Karl-Heinz Lickert, lederen av regelkomiteen for langrenn i FIS, og to oppnevnte medlemmer, naturligvis ikke norske eller russiske.

Appellkommisjonens svar kommer innen 72 timer, altså senest rundt fredag klokken 16.30.

Avgjørelser i appellkommisjonen kan ankes videre til FIS-domstolen. Aller siste mulighet er CAS, den internasjonale voldgiftsretten.

Klæbo og Bolsjunov kom i kontakt på oppløpet under søndagens femmil. Russerens stav gikk i to. Klæbo kom først i mål foran Emil Iversen og Bolsjunov. Russerne leverte raskt protest, og en drøy time etter målgang ble Klæbo disket.

Dermed fikk Iversen gullet, Bolsjunov sølvet og Simen Hegstad Krüger bronse. Norge leverte motprotest som ble avvist. Bjervig varslet kjapt at Norge vil anke. Den er nå på plass.

FIS-juryen disket Klæbo for regelen «ICR 343.10»:

«I alle konkurranser hvor en løper blir tatt igjen, må begge sørge for at passeringen kan skje uhindret. Den som passerer har ansvaret for korrekt passering. Han/hun må ha sine ski foran skiene til den som blir tatt igjen, før passeringen kan regnes som gjennomført».

– Situasjonen oppstår fordi Klæbo prøver å passere et sted hvor det ikke er nok plass, sa Pierre Mignerey, rennsjef i FIS.

Klæbo sa til NRK søndag, etter målgang - før disken, at han mente Bolsjunov «skviste» han ut.

– Han sikter rett ut. Jeg har ikke noe annet valg. Jeg har ikke noe annen plass å gå, sa Klæbo.

– Hele saken står på hvordan den regelen blir tolket. Vi har et annet syn på om det er en obstruksjon, og hvem som har forkjørsrett. Jeg synes det var en usedvanlig streng straff mot Johannes, sa Arild Monsen, trener for sprintlandslaget, til VG mandag.

Til helgen går Klæbo verdenscup-avslutning i Sveits hvor det blir ny duell med Bolsjunov. Lørdag er det 15 kilometer fellesstart. Søndag venter 50 kilometer jaktstart.