Norge leverte anke etter Klæbos disk

Norges Skiforbund anker til FIS etter at Johannes Høsflot Klæbo ble disket fra VM-gull på femmila. De mener ikke trønderen gjorde noe galt i kollisjonen med Aleksandr Bolsjunov.

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

– Vi mener det er riktig å anke da vi er uenig i juryens kjennelse. Vi ser det som en «race incident», at det er en hendelse som skjer uten at noen er skyldig. Vi ser ikke at Johannes har gjort noe klandreverdig, sier langrennssjef Espen Bjervig til VG.

Norge ønsker ikke å sanksjonere noen, men at Klæbo får gull, Emil Iversen sølv og Bolsjunov bronse - rekkefølgen de kom i mål.

Fakta Tidslinje om Klæbo-disken Søndag: Klokken 15.10: Johannes Høsflot Klæbo går i mål foran Emil Iversen og Aleksandr Bolsjunov. Rett etter målgang leverer russerne protest. Klokken 16.05: Klæbo diskes av juryen. Norge leverer motprotest umiddelbart. Klokken 16.25: Norges motprotest avvises av juryen. Iversen rykker opp som vinner. Klokken 16.35: Langrennssjef Espen Bjervig varsler at Norge vil komme med en anke. Den må leveres innen 48 timer. Tirsdag: Klokken 16.30: Norge bekrefter at anke er levert Les mer

– Hvordan ser dere på egne sjanser?

– Vi har gjort en grundig jobb med veldig dyktige folk. Vi mener at vi har hentet inn gode argumenter og dokumentasjon. Prosentsjanse tør jeg ikke spå, svarer Bjervig.

Svar innen fredag ettermiddag

Det internasjonale skiforbundet (FIS) vil sette ned en appellkommisjon for å vurdere saken. Den består av tyske Karl-Heinz Lickert, lederen av regelkomiteen for langrenn i FIS, og to oppnevnte medlemmer.

Appellkommisjonens svar kommer innen 72 timer, altså senest fredag klokken 16.30.

– Er det noen fare for at de kan frata Bolsjunov sølvet? Jeg håper ikke det. Det er regler og logikk. Hvis det skjer, kan FIS-ledelsen reise seg og gå, sier Bolsjunovs trener Jurij Borodavko til championat.ru.

Avgjørelser i appellkommisjonen kan ankes videre til FIS-domstolen. Siste mulighet er CAS, den internasjonale voldgiftsretten.

– Vi har ikke tenkt så langt ennå. Nå har vi brukt all tid på å få klar anken, og få den best mulig, i denne omgangen. Hvis vi ikke får medhold, får vi gjøre en ny vurdering siden, sier Bjervig.

Fått advokathjelp

Klæbo og Bolsjunov gikk i hverandre på oppløpet. Russerens stav gikk i to. Klæbo gikk i mål foran Iversen og Bolsjunov. Russerne leverte protest, og en drøy time etter målgang ble Klæbo disket.

Dermed fikk Iversen gull, Bolsjunov sølv og Simen Hegstad Krüger bronse. Norge leverte motprotest som ble avvist. Trioen står nå i fare for å rykke en plass tilbake.

– Emil og Simen synes som oss at det ikke er riktig at Johannes blir disket, men det er klart det er en spesiell situasjon, sier Bjervig.

Skiforbundet har fått juridisk hjelp fra advokatfirma Kleven & Kristensen, sier Bjervig. Advokat Pål Kleven har tidligere hjulpet Klæbo i forhandlinger med Skiforbundet. VG har vært i kontakt med Kleven, som henviser til pressemeldingen.

I tillegg har Klæbo selv, Arild Monsen (landslagstrener), Torbjørn Skogstad (leder av langrennskomiteen i Skiforbundet), Torbjørn Broks Pettersen (mangeårig jurymedlem) bidratt.

Klæbos vurdering

FIS-juryen disket Klæbo for regelen «ICR 343.10»:

– Situasjonen oppstår fordi Klæbo prøver å passere et sted hvor det ikke er nok plass, sa Pierre Mignerey, rennsjef i FIS.

Fakta Regelen «ICR 343.10» «I alle konkurranser hvor en løper blir tatt igjen, må begge sørge for at passeringen kan skje uhindret. Den som passerer har ansvaret for korrekt passering. Han/hun må ha sine ski foran skiene til den som blir tatt igjen, før passeringen kan regnes som gjennomført». Les mer

Klæbo sa til NRK søndag, etter målgang - før disken, at han mente Bolsjunov «skviste» han ut.

– Han sikter rett ut. Jeg har ikke noe annet valg. Jeg har ikke noe annen plass å gå, sa Klæbo.

Til helgen går Klæbo verdenscup-avslutning i Sveits hvor det blir ny duell med Bolsjunov. Lørdag er det 15 kilometer fellesstart. Søndag venter 50 kilometer jaktstart.