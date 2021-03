Han har fasiten på hva RBK må bli bedre på: - Vi ligger langt etter

Ulrik Wisløff sier Rosenborg ligger over Premier League-snittet på antall meter løpt. Men når det kommer til spurter, er historien en helt annen.

NTNU-professor Ulrik Wisløff har utholdenhetstrening som spesialfelt. Nå skal han få RBK-spillerne i stand til å løpe fort oftere. Foto: TERJE SVAAN

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Gjennom oppkjøringen har RBK-trener Åge Hareide snakket om at Rosenborg-spillerne er i fremgang på det fysiske.

Det etter at oppkjøringen ble startet med en treukersbolk med flere og tøffere treninger enn hva som vært vanlig på Lerkendal.

Og etter at Hareide forsterket det fysiske støtteapparatet med NTNU-professor Ulrik Wisløff i forkant av sesongen.

– Vi skal se en effekt ved seriestart, men vi må skynde oss med fornuft. Spillerne som jeg jobber med skal være rå på sin fysiske kapasitet, sa Wisløff da Adresseavisen avslørte nyheten i januar.

Les også Professor får nøkkelrolle i Rosenborg

– Testet voldsomt bra

Nå melder Wisløff at joda, Hareide har rett i at den fysiske kapasiteten er i bedring.

- Det er ingen tvil om det. På jojo-testen, en test alle kjører, testet vi voldsomt bra. Det er veldig positivt. Det betyr igjen at vi kan prioritere mer og mer individuell trening, for alle springer fryktelig langt. Vi ligger over snittet i Premier League, sier Wisløff.

- Men det er på kondisjon. Det er ikke en sensasjon, det, legger han til.

Fokuset ligger ikke der nå, forteller han. For ren løpskapasitet alene er ikke nok til å beskrive Rosenborgs nivå når det kommer til fotballkondis.

Les også - Spillerne var fryktelig slitne. De fikk nærmest treningsforbud i helgen

Har ikke hengt med

På andre områder har RBK en lang vei å gå, mener Wisløff.

- Det vi fokuserer på nå, er å prøve å ta igjen andre ligaer som er langt foran oss på andre kapasiteter, som repetert sprint og høyintensitetsløp. Der ligger vi langt etter, sier han.

- Vi springer like langt som i Premier League, det er ikke noe rart at vi ligger over der. De prioriterer nok annerledes enn oss, tenker jeg, og det er vi også i stand til å gjøre nå. Vi kan si at den kapasiteten er der, vi skal vedlikeholde den og fokusere på andre ting vi vet andre ligaer er bedre enn oss på. Det er det som er tanken, at vi skal nærme oss det de gjør i de store ligaene, sier Wisløff.

Han drar frem tall fra England fra 2006 til 2012. Engelske klubber skal ha økt antall sprinter i kamp med 85 prosent. Og distansen de sprinter med 35 prosent.

- De springer like langt som før, men sprinter 35 prosent flere meter. Der har ikke vi hengt med, sier han.

Les også Møtet med statsministeren avgjør om Hareide får ønsket sitt oppfylt

Les også Setter spisskjøp på vent

Skal opp 30-40 prosent

Og beskriver et bilde som kort og godt går på intensiteten i spillet. Det løpes mye oftere fort i andre ligaer enn hva RBK-spillerne har vært i stand til.

- Vi har også et mål om at det skal økes i forhold til 2020 og 2019.

- Hvor mye da?

- Vi skal opp 30-40 prosent sammenlignet med i fjor. Vi må skynde oss sakte.

Samtidig mener Wisløff at treningsregimet RBK-spillerne har vært under de første ukene av oppkjøringen «har vært voldsomt, uansett målestokk», og at laget nå er «brutalt bra» når det kommer til evnen til å løpe langt.

- Hvor stort fokus vil dere ha på repeterte sprinter fremover?

- Vi har hatt et møte, og vi er enige om hva vi skal ha i antall meter på sprint og antall meter i høyintensitetsløp hver uke. Det har vi helt klart for oss, og klarer ikke trenerne det i spillet, skal vi springe med dem. Midt i økten, eller etter økten, så vi får det vi har tenkt å ha. Det vet vi er viktig.

- Hvorfor er det viktig?

- Skal vi klare å holde trøkket en hel kamp og høyere tempo enn konkurrentene, må vi være i stand til å gjøre sprinter flere ganger enn konkurrentene.

Kan ikke doble

Ifølge Wisløff har dansk fotball tatt tak i problematikken, satt det i system og nesten tatt igjen de største ligaene. Og hevder RBK har et konkurransefortrinn nå, om de bruker kunnskapen og systemet rett.

- Hvor lang tid trenger Rosenborg på å være på nivå med de ligaene du sammenligner med?

- Det tror jeg trenger tid. Jeg tror vi kan gjøre et jafs i løpet av året, men vi kan ikke doble antall meter sprint i år. Da vil vi bare ha skader. For det er noe sånt vi snakker om. Vi snakker om fordobling når vi snakker om Champions League-nivå.