RBK-nedtur i Drammen: – Vi kan ikke opptre slik

RBK tok en tidlig ledelse mot Godset, men reiser hjem til Trondheim med null poeng i bagasjen.

Åge Hareide fikk ingenting ut av turen til Drammen. RBK-treneren mener personlige feil ødela. Foto: Terje Bendiksby

Strømsgodset – Rosenborg: 2–1

DRAMMEN: – Vi er nære på å gjøre 2–0, men vi gjør for mange feil og byr i stedet Godset inn i kampen. Vi må være ærlige og si at dette ikke var godt nok.

Det sa Åge Hareide etter tapet mot Godset på Marienlyst søndag.

RBK-treneren fokuserte etter kampen på at enkle feil ble avgjørende.

– Vi gjør enkle feil. Feil vi ikke kan gjøre på dette nivået. Straffesparket er korrekt. Kristoffer kan ikke opptre slik inne i feltet. Og Besim slurver på slutten. Vi kan ikke opptre slik, sier Hareide til Eurosport.

– Straffesparket er nok greit, jeg kommer på etterskudd, sa Kristoffer Zachariassen – og gir matchen følgende dom:

– Det er forferdelig, sa han til Eurosport.

Til pause ledet RBK 1–0, men i andreomgangen rotet trønderne bort alle tre poengene etter to baklengsmål. Foto: Terje Bendiksby/NTB

– En gavepakke

Selv om RBK-spillerne var preget av Christian Eriksens kollaps i EM lørdag, gikk de rett i angrep på Marienlyst stadion.

Og før to minutter var spilt smalt det foran Godsetunionen. En grusom feilpasning signert tidligere RBK-spiller Gustav Valsvik ble snappet opp av Rasmus Wiedesheim-Paul, som gjorde alt riktig alene med keeper Viljar Myhra. Svensken, som spilte sin første kamp fra start av i år, banken ballen inn i nettmaskene. 1–0 til RBK.

Kristoffer Zachariassen og Rasmus Wiedesheim-Paul jubler etter 1–0 på Marienlyst stadion. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Stolpeskudd og Godset-dominans

Drøye seks minutter senere smalt det i den andre enden av banen, men denne gangen i metallet. Godset-spiss Fred Friday fikk ballen servert av Johan Hove inne i feltet, men avslutningen gikk i stolpen.

Deretter tok Godset over kampen mer og mer.

Først helt på tampen av en skuffende RBK-omgang, viste gjestene tendenser til brukbart angrepsspill – uten at de skapte de virkelig store mulighetene.

Til pause sto det 1–0 til trønderne.

– Det var et dritt førstemål. Ellers kjører vi hardt og kjører kampen. Vi burde hatt et par scoringer. Nå må vi bare fortsette på med dette, sa Valsvik i pauseintervjuet, før han tok på seg skylden for baklengsmålet i førsteomgangen.

– Jeg så at stopperen skulle spille ballen tilbake til målvakten og at jeg kunne snappe den opp, også fikk jeg til et godt skudd, sa målscorer Wiedesheim-Paul – og la til:

– Godset har et stort overtak i spillet. Vi får ikke tak i ballen når vi vil ha den.

– Dårlig. Ikke noe annet enn å si enn det. Blir for komfortabel tror jeg. Lett å bli sånn etter en tidlig scoring.

Gustav Valsvik var innblandet i to av målene søndag kveld. Den tidligere RBK-spilleren er nå Godset-kaptein. Foto: Terje Bendiksby/NTB

Tok grep: – Må stenge av

Hareide la ikke skjul på at han var misfornøyd med førsteomgangen.

– Dårlig. Det er ikke noe annet å si enn det. Vi blir for komfortabel etter scoringen, sa han.

RBK-sjefen tok grep etter en svak første halvdel. Venstreback Jonathan Augustinsson ble byttet inn for målscorer Rasmus Wiedesheim-Paul.

– Vi må stenge av en side nå. Da velger vi høyresiden til Godset, begrunnet Hareide.

Gjestene løftet seg umiddelbart da dommeren blåste i gang andreomgangen.

Før tre minutter var spilt, fikk RBK en god mulighet til å doble ledelsen. Erlend Dahl Reitan ble spilt gjennom på høyresiden og kom seg til innlegg. Inne i feltet steg Dino Islamovic til værs, men spissen sendte ballen like utenfor.

RBKs toppscorer fikk en gyllen mulighet til å score kun minutter senere. Kristoffer Zachariassen, som var usynlig i førsteomgangen, ble servert av Carlo Holse og kom seg alene med keeper Myhra. Men «Doff» evnet ikke å utnytte den gedigne muligheten og sendte ballen midt på Godsets sisteskanse.

Etter en god RBK-periode, løftet Godset seg igjen da timen var spilt i Drammen.

Straffescoring

Og etter å ha brent flere store muligheter i førsteomgangen, fikk hjemmelaget endelig noe å juble for da Valsvik gikk i bakken inne i RBKs 16-meter. Zachariassen ble for aktiv med armene og holdt igjen Valsvik. Dommeren var ikke i tvil: Straffespark.

André Hansen fikk ei arm på ballen på Herman Stengels straffespark, men det hjalp lite. Ballen gikk inn i mål. 1–1.

Kort tid etterpå avsluttet Holse i tverrliggeren, før Godset presset på og skapte flere sjanser.

I det 71. spilleminuttet smalt det i tverrliggeren igjen. Denne gangen var det Zachariassen som avsluttet fra kloss hold. Men nok en gang endte ballen i metallet.

Like før slutt kom kampens tredje og siste scoring. Etter flere skuddforsøk, banket Halldor Stenevik inn 2–1 til hjemmelaget. Dermed var snuoperasjonen et faktum.

Det ble også sluttresultatet.

Neste kamp for RBK er hjemme mot Sarpsborg søndag 20. juni.

Disse spilte kampen:

Rosenborg: André Hansen; Erlend Dahl Reitan, Besim Serbecic, Even Hovland, Adam Andersson; Kristoffer Zachariassen, Vebjørn Hoff, Per Ciljan Skjelbred; Carlo Holse, Dino Islamovic (Guillermo Molins 79'), Rasmus Wiedesheim-Paul (Jonathan Augustinsson 46').

Strømsgodset: Viljar Myhra; Lars Vilsvik, Niklas Gunnarsson, Gustav Valsvik, Jonathan Parr (Prosper Mendy 46'); Johan Hove, Herman Stengel, Mikkel Maigaard; Halldor Stenevik, Fred Friday, Moses Mawa.