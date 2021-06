Starts styreleder: – Det er vanskelig å sitte og forsvare dette

Tårene kom da IK Starts styreleder Andreas Nielsen forklarte trenere og spillere hvorfor Joey Hardarson ikke lenger er Starts trener.

Andreas Nielsen på tribunen mot Jerv tidligere i år. Foto: Tor Erik Schrøder

KRISTIANSAND: – Det er et ønske om endring. Jeg har full forståelse for at det er mange spillere, trenere og i støtteapparatet som synes det er kjipt i dag. Joey er en hyggelig fyr, som også har vært en støttespiller for meg og en mann jeg har pratet mye med, sier IK Starts styreleder Andreas Nielsen til Fædrelandsvennen.

Mandag ble det klart at hovedtrener Joey Hardarson er ferdig i klubben etter to år og to måneder. Tirsdag hadde Start sin første trening under midlertidig ledelse. Aleksander Øren leder Start-laget sammen med Start-legenden Erik Mykland og Adolfo Rodriguez. Alle jobber i klubbens utviklingsavdeling.

Etter treningen mandag samlet en tydelig beveget Nielsen spillerne og trenerne ute på banen og fortalte hvorfor Hardarson måtte gå. Etterpå innrømmet han at det kom noen tårer. I Fædrelandsvennens TV-sending underveis i treningen forklarte han bakgrunnen for avgangen.

Andreas Nielsen på treningsfeltet til Start i går. Han måtte tørke tårene da han gikk av banen. Foto: Fædrelandsvennen

– Det er vanskelig å sitte å forsvare dette, med mange endringer på kort tid. Det er et drastisk valg, men vi mente det må skje noe på kort sikt. Samtidig må vi være ærlige på at denne avgjørelsen ikke er spesielt bra timet, sier Nielsen.

Han var også klar på at avgjørelsen er tatt av et samlet styre i IK Start.

– Denne avgjørelsen ble tatt av styret i IK Start, og den ble tatt på søndag.

– Har investorene i Start en Drøm vært involvert?

– Denne beslutningen er tatt av IK Start. Jeg vet mange har stilt spørsmål ved det, om det faktisk er en uavhengig avgjørelse, og det er det.

– Hva var den avgjørende faktoren?

– At vi kan klare å gjenspeile mer det vi ønsker å stå for. Vi ønsker en annen type fotball, uten at jeg skal gå i detaljene på det, svarer Nielsen.

– Var sportslig leder Atle Roar Håland involvert i beslutningen?

– Det jeg kan si er at når du har fått beskjed om at han er sykmeldt, så er det ikke greit for meg å kommentere det, svarer Nielsen, som nå må trenerjakt.

– De trenerne som er her nå har sagt seg villig til å jobbe i en periode, og det er vi takknemlige for. Så ligger det i kortene at det kommer til å skje noe i løpet av den tiden vi har nå frem mot sommeren.

- Hvor lenge skal de midlertidige trenerne lede laget?

– Frem til fredagens kamp mot Ull/Kisa, svarer Nielsen.

– Hvilke kandidater har dere?

– Det kan jeg ikke si noe om det. Det tar vi med det nettverket vi har. Vi har et stort nettverk av fotballkompetente folk, sier Nielsen, som ikke går spesifikt inn på hvem som jobber med trenerspørsmålet i Start nå.