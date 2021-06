– Det skal ikke være skummelt å spille på Lerkendal

Etter syv uker uten kamptrening spilte Alexander Tettey 86 minutter uten å få krampe.

Nedtur: Alexander Tettey var glad over å holde hele kampen etter syv uker uten matchtrening. Men det var også det. Foto: Mariann Dybdahl

RBK - Sarpsborg 0–1: Det var det mest positive 35-åringen klarte å dra frem etter smellen i comebacket.

Nå etterlyser han at flere RBK-ere går foran i kampene. Og et Rosenborg som legger bort engstelsen:

– Det skal ikke være skummelt å spille på Lerkendal. Det skal være gøy. Når vi kommer til kamp, må flere ta ansvar. Vi må slippe oss løs og gjøre det samme på trening som i kamp, sier Tettey til Adresseavisen.

Og fortsetter:

- Dette er heller ikke noe vi kan være redd for å si i garderoben. Vi vil alle nå målet, og målet er et RBK som spiller bra og vinner kamper. Da må vi ha ledere på banen. Ikke en, ikke to, men flere.

– Må tørre å styre

Han er ikke så mye mer konkret enn dette etter comebacket, Tettey.

Men han er samtidig tydelig nok. Og det var lett å høre 35-åringen fra pressetribunen under kampen, der han dirigerte medspillerne rundt.

Samtidig klarte verken han selv eller noen andre klarte å gå så mye foran, at RBK tok poeng mot Sarpsborg.

– Vi må tørre å styre kampene. Vi ble løpende for mye uten ball i 1. omgang, og det skal være motsatt. Det skal være motstanderne som løper uten ball mot oss. På hjemmebane. På bortebane. Det ble bedre etter pause, men vi havnet under og klarte ikke å rette det opp, sier Tettey.

- Vi må rette på mye. Det er mye å jobbe med.

– Mye å gå på

– Hva så med han selv?

– Jeg synes... Det kunne ha gått bedre. Jeg har ikke spilt kamp på syv uker, og har trent med laget i 14 dager. Det er utrolig at jeg klarer å stå kampen ut, men jeg har mye å gå på. Det er ikke noe å legge skjul på, sier han - og utdyper:

- Nå er denne kampen unnagjort, og fysisk gikk det bra. Jeg kjente ikke på krampe før det var fire minutter igjen. Nå skal jeg pleie kroppen så godt jeg kan, og bli klar til neste.