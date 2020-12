Herrems hemmelige trener: – Hun var stresset

KOLDING: Camilla Herrem har røpet hvem som har hjulpet henne til å få en eksplosiv fart.

Victor Øvregaard har fått Camilla Herrem til å løpe enda fortere. Foto: Privat via Mette Bugge

Camilla Herrem i Sola trente hurtighet på hjemmebane og ble enda bedre. Foto: Carina Johansen/NTB

Mannen er 66 år, han er trener for en av Norges beste sprintere, og kunne ikke takke nei til forespørselen.

Victor Øvregaard er nemlig faren til bestevenninnen Thea. Han kjenner håndballstjernen godt, fordi hun ofte har vært på besøk i familiens bolig.

Men da koronakrisen satte inn, måtte Herrem ha litt hjelp.

– Hun var stresset fordi hallene var stengt og det ikke var mulig å trene innendørs. Dermed var vi ute i Sola, forteller han.

Det var i april, mai og juni at hun fikk inn en bedre teknikk.

Herrem opplyste selv om sprinttreneren under et digitalt møte med pressen i Kolding. På forhånd var hun litt usikker på om hun skulle si det, ifølge ektemann og trener Steffen Stegavik. Det er han som har ansvaret når hun kommer hjem til klubben Sola i eliteserien.

– Hun var redd for at det kunne ødelegge den gode starten i EM hvis hun fortalte om det, men jeg sa at man ikke løper saktere ved å fortelle om det, sier Stegavik.

Camilla Herrem signaliserer alltid at hun er fornøyd med en scoring. Også i takknemlighet til medspillere som har levert en god pasning. Foto: Bo Amstrup

Oppdrag: Løp fort!

Målet med sprinttreningen å få en allerede rask kantspiller til å bli enda raskere. Herrem og Øvregaard hadde flere treninger sammen. Øvregaard forklarte, hun løp.

– Vi trente spesifikt på å starte tidlig. Reaksjon og akselerasjon er viktig.

Treneren lot henne reagere på lyd. Han slapp ballen i bakken, eller klappet med hendene. Da fikk Herrem fart på seg.

– Vi jobbet med det tekniske, å få frem knærne i starten og ligge godt frempå. Og å sette trøkk mot bakken.

Noe han presiserer som særdeles viktig, er å være klar i hodet når starten går. Da gjelder det å være reaksjonssterk og påskrudd.

– Vi la vekt på maksimal innsats i sprinttreningen og derfor gode pauser mellom hvert løp. Skal man utvikle hurtigheten, bør man løpe minst 95 prosent av maks. Jeg tror mange lagidretter har mye å hente der, sier 66-åringen.

Mange år sammen på landslaget, og ikke minst et godt samarbeide. Nora Mørk (t.h.) og Camilla Herrem har hatt mye glede med håndballen. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Vet hva han snakker om

Øvregaard har lang erfaring fra friidretten. Han er trener i Skjalg, klubben som i årenes løp har hatt en rekke gode utøvere. Mathias Hove Johansen (22) er blant dem. Han ble norgesmester på 200 i 2019, og nummer to på 100. Dessuten ble han nordisk mester på 200 meter innendørs. De gode resultatene endte med at han ble kåret til Norges beste sprinter i fjor.

Veteranen har hatt ansvaret for ham siden han var 14–15 år.

Camilla Herrem tok til seg all den informasjonen som Øvregaard kom med. Og det han har sett av 34-åringen til nå i EM, gleder han seg over.

Herrem er nesten på motsatt banehalvdel før motstanderne rekker å reagere. Hun løper for, men er også svært ballsikker. Og ikke minst: Hun beregner hvor ballen kommer og snapper den i de rareste posisjon.

Et lite blikk ned for å se hvor seksmeteren er, og så setter hun ballen i mål. Hittil er det blitt 12 mål på 12 skudd. Hun ligger på tredjeplass på toppscorerlisten. Nora Mørk topper med 16.

Mot Romania mandag kveld blir det helt sitt mange flere må på begge.

Camilla Herrem i gul Sola-drakt i serieåpningen mot Vipers. Heidi Løke ser henne komme. Foto: Carina Johansen/NTB

Kom hjem til spennende klubb

Strekspiller Hege Holgersen Danielsen i Sola er glad for at lynvingen er på deres klubblag. Der er Herrem også kaptein.

– Det å løpe fort er noe hun er god på, men hun har så mange andre kvaliteter også, sier hun.

Danielsen spilte i 1. divisjon i danske Bjerringbro da det ble klart at Sola trengte en strekspiller. Dermed ble det hasteflytting hjem for fem år siden. Klubben skulle bygge et lag for fremtiden.

Så glad blir Camilla Herrem av å vinne håndball. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

30-åringen angrer ikke på hjemkomsten. Denne sesongen ligger laget på 3. plass på tabellen, og skal spille finale i NM.

– Camilla betyr utrolig mye for oss. Hun gir aldri opp og er alltid full av innsats. En som er så ærlig og ekte er det fint å ha på laget.

– Hva mener du med det?

– Du vet alltid hvor du har henne, hun sier alltid det hun mener på godt og vondt

Sola er et populært eliteserielag for rogalendingene. Her har Sola slått Larvik 28–25 i 4. runde i NM i 2018. F.v. Martha Barka (nr. 24), NN, Hege Holgersen Danielsen (nr. 49), Oda Aasheim (nr. 3), Camilla Herrem (nr. 77). Foto: Kristian Jacobsen

Populær profil

Alle i «Sola-familien» følger med når Norge og spesielt Herrem er i aksjon. Hun er jo én av deres egne.

Kjetil Håland Aanestad, som er elitelagets assistenttrener, sier det slik:

– Camilla leverer alltid. Hun er så rutinert og vet hva det går i. Det er sjelden du ser at hun dårlig periode.

Aanestad må le.

– Det var en kamp der jeg tenkte at hun ikke var så bra, men hun scoret syv mål og bommet kanskje på ett eller to. Du blir så vant til at hun er så god og hun scorer jevnt og trutt hele veien.

PS. Av de 20 spillerne som har scoret mest i VM, ligger Nora Mørk på topp med 16. Camilla Herrem (12) på 3. og Henny Reistad (10) på delt 8. er imidlertid de to eneste som har 100 prosent uttelling på skuddene sine.