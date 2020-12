Norge fikk tre på All star-laget

Selv om finalen i EM ikke er spilt, er navnene på mesterskapets beste presentert.

Nora Mørk kan glede seg over mye heder. Foto: Vidar Ruud/NTB

Mette Bugge journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I forbindelse med EM, VM og OL, plukkes det alltid ut et lag som for alltid vil gå inn i historien. Det er de som en fagjury plukker ut til slutt, og som blir fremhevet som de aller beste.

Innsatsen til spillerne i finalen, har dermed ikke noe å si akkurat på det området.

Denne gangen var 40 spillere nominert, og det var mulig å stemme. 30.000 gjorde det. De stemmene utgjorde 40 prosent, mens et ekspertpanel sto for de siste.

Norge hadde syv spillere det var mulig å stemme på, og en trio ble valgt til slutt. Ni spillere er med på All-star-laget totalt.

Disse er med på drømmelaget fra EM:

Linjespiller Ana Debelic, Kroatia.

Beste forsvarsspiller: Line Haugsted, Danmark

Mest verdifulle spiller: Estelle Nze Minko, Frankrike

Playmaker, Stine Bredal Oftedal, Norge

Målvakt: Sandra Toft, Danmark

Venstrekant: Camilla Herrem, Norge

Venstre bakspiller, Vladlena Bobrovnikova, Russland

Høyre bakspiller: Nora Mørk

Høyre kantspiller: Jovanka Radicevic, Montenegro

Stine Bredal Oftedal er den eneste i denne gjengen som også var inne på All star-laget i 2018. Camilla Herrem fikk plass på det siste «beste» VM-laget i Japan i fjor.

Styrkene til de norske

Tre av spillerne som kom med i dette finalefeltet, hadde aldri vært på et All star-lag. Det gjelder Debelic, Haugsted og Minko.

I informasjonen som er sendt ut fra Det europeiske håndballforbundet, fremheves Herrem for sine kontringer. Før finalen har hun skutt 30 mål og var nummer syv på toppscorerlisten. Det spesielle er at hun ikke har tatt en eneste straffe, som EMs toppscorer gjør.

Når det gjelder Stine Bredal Oftedal, topper hun listen når det gjelder assists før finalen. 36 ganger har hun levert en pasning til en medspiller, med mål som uttelling.

Nora Mørk er på et All star-lag i EM for tredje gang. Det samme skjedde i 2014 og 2016. I 2018 var hun skadet.

29-åringen har før kampen mot Frankrike satt inn 48 mål, og ingen kan slå henne fra å vinne totalt. Mørk vil bli den første kvinnen som vinner trofeet som gis i forbindelse med å ha scoret mest.